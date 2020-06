Joel Schumacher, director de dos películas de Batman, muere a los 80 años

Noticias CNN

(CNN) — Joel Schumacher, un director ecléctico cuya carrera abarcó desde un par de películas divisivas de Batman hasta St. Elmo’s Fire, murió el lunes después de una batalla de un año contra el cáncer, dijo a CNN un representante de Schumacher. Tenía 80 años.

Schumacher trabajó en una amplia variedad de películas, incluyendo la de vampiros para adolescentes The Lost Boys, el melodrama de Julia Roberts Dying Young, la sátira oscura Falling Down protagonizada por Michael Douglas y un par de películas de suspenso adaptadas de las novelas de John Grisham , The Client y A Time to Kill.

Aún así, era mejor conocido en algunos círculos por su afiliación con la franquicia de Batman: dirigió “Batman Forever” y “Batman & Robin” en la década de 1990, en una notable diferencia tonal del enfoque más oscuro que el director Tim Burton trajo a esos películas previamente.

En una entrevista de Vice en 2017, Schumacher se disculpó con los seguidores de la saga que quedaron decepcionados con esas películas, protagonizadas por Val Kilmer y George Clooney, respectivamente, diciendo: “Creo que les debo eso”. Añadió sobre la famosa elección de agregar un componente más sexual al disfraz de Batman: “Solo sé que siempre me criticarán por los pezones en Batman en ‘Batman Forever’”.

Nacido en Queens, Schumacher asistió a la Parsons School of Design de la New School University y trabajó como escaparatista antes de llegar a Hollywood como diseñador de vestuario, incluido un trabajo temprano en la comedia de ciencia ficción de Woody Allen “Sleeper”.

Schumacher se convirtió en escritor en la década de 1970, incluidos los guiones de “The Wiz” y “Car Wash”, antes de comenzar su carrera como director con un par de películas de televisión, seguido de “The Incredible Shrinking Woman”, protagonizada por Lily Tomlin, y “DC Cab”.

Schumacher desarrolló una reputación para identificar jóvenes talentos, como lo demuestran los elenco de St. Elmo’s Fire y Lost Boys, que incluyeron a Demi Moore, Rob Lowe y Kiefer Sutherland.

Más recientemente, Schumacher dirigió la versión cinematográfica del musical “El fantasma de la ópera” y algunos episodios del drama de Netflix “House of Cards”.

Schumacher, que era homosexual, dio una entrevista con Vulture el año pasado en la que habló con franqueza sobre su vida y decisiones de carrera.

El productor y director Bryan Fuller tuiteó que recordaba haber sabido que Schumacher era gay y extrovertido, y dijo: “Su visibilidad importaba, los pezones y todo eso”.