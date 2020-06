John Bolton reveló el pequeño secreto sucio de Donald Trump

Noticias CNN

(CNN) — Ya sea que John Bolton te agrade o no, es imposible negar que se trata de alguien que pasó casi 18 meses muy cerca al presidente Donald Trump. Alguien que estuvo en reuniones donde se tomaron decisiones importantes sobre seguridad nacional y política exterior.

Por eso, estas líneas que dijo Bolton ––durante su entrevista con Martha Raddatz de ABC publicada este domingo–– acerca de cómo Trump condujo el tema de ser presidente son tan increíblemente sorprendentes (la negrilla es mía):

“No hay realmente ningún principio rector ––que yo haya podido discernir–– sobre lo bueno de la reelección de Donald Trump”.

“Ahora, mira, no puedes sacar la política de los políticos. Desempeña un papel en cada aspecto de la toma de decisiones en el poder ejecutivo. Pero no hay una base coherente, ni una estrategia, ni una filosofía. Y las decisiones se toman de manera muy dispersa, especialmente en el campo potencialmente mortal de la política de seguridad nacional. Esto es un peligro para la república”.

Lo que esas líneas confirman es algo en lo que siempre he creído: no existe ningún plan secreto contra el cual Trump esté operando. Él no está jugando ajedrez tridimensional. Está jugando ajedrez de dimensión cero. Él, bueno, solo está haciendo cosas. Y viendo qué funciona. (Hay miles de ejemplos en sus primeros tres años en el cargo que comprueban esto).

El mismo Trump nos contó todo esto hace años en The Art of the Deal (también conocido como su segundo libro favorito después de la Biblia). Él escribió:

“La mayoría de la gente se sorprende por mi forma de trabajar. Lo hago muy fácil. No llevo un maletín. Intento no programar demasiadas reuniones. Dejo mi puerta abierta. No puedes ser imaginativo o emprendedor si tienes demasiada estructura. Prefiero venir a trabajar todos los días y ver qué se desarrolla”.

Así es Trump, y siempre ha sido. No tiene un plan, ni para el día, ni la semana ni el mes. No hay una estrategia amplia. Él simplemente actúa o, con más frecuencia, reacciona. Su sistema de creencias y lo que le importa es profundamente flexible. Puede pensar una cosa por la mañana y todo lo contrario a la hora del almuerzo.

¡Lo cual está bien ––si es profundamente poco ortodoxo–– en el mundo de los negocios! Después de todo, el nombre de Trump está en la compañía que dirigió. Si él quería manejarla con sus caprichos e instinto, bueno, ¡ese es su derecho! (Aunque Trump tiene una fe tremenda en su instinto, las numerosas quiebras que ensucian su vida empresarial sugieren que podría hacer bien en confiar menos en él).

Pero, deja de estar bien cuando ese enfoque se utiliza para dirigir la seguridad nacional y la geopolítica. Porque mientras lo que está en juego en los negocios de Trump es algo principalmente financiero, lo que está sobre la mesa en la Casa Blanca suele ser la vida o la muerte. Como Bolton le dijo a Raddatz: “Esto es un peligro para la República”.

Y ni siquiera necesitamos tomar la palabra exacta de Bolton sobre el enfoque de Trump en estas áreas críticas. Podemos verlo por nosotros mismos.

Un día, Trump está diciéndole al dictador de Corea del Norte Kim Jong Un “pequeño hombre cohete” y asegurando que el botón nuclear estadounidense es “más grande y más poderoso… ¡y mi botón funciona!”.

Y luego, de repente, Trump se está reuniendo con Kim y cruzando la zona desmilitarizada hacia Corea del Norte.

Pero, ¿con qué fin? ¿Cuál fue el objetivo de la reunión? ¿Cuáles fueron los resultados? Una vez más, Bolton proporciona información:

“Creo que él estaba tan concentrado en la reelección que las consideraciones a más largo plazo quedaron a medio camino. Entonces, si él creía que podía tener una oportunidad de tomarse una foto con Kim Jong Un en la zona desmilitarizada de Corea, o creía que podría obtener un reunión con los ayatolás de Irán en las Naciones Unidas, que había un énfasis considerable en la oportunidad de tomarse fotos y en la reacción de la prensa a eso, y poco o ningún enfoque en lo que tales reuniones hicieran para la posición negociadora de Estados Unidos, para la fuerza que nuestros aliados vieron o no vieron en nuestra posición, su confianza en que sabíamos lo que estábamos haciendo. Y creo que quedó muy claro para los líderes extranjeros que estaban tratando con un presidente que simplemente no hablaba en serio sobre muchos de estos temas , en detrimento nuestro como país”.

La cumbre de Trump con Vladimir Putin ––en la que Trump dijo infamemente que el presidente ruso había negado la intromisión en las elecciones de 2016–– sigue el mismo patrón. Trump, desesperado por oportunidades de fotografías en las que se ve poderoso y un gran hombre de la historia, no tiene un plan sobre por qué debería realizarse tal la reunión o qué necesita específicamente para salir de ella.

Porque está enfocado en sí mismo, no en el país. Como ha pasado toda una vida haciendo cosas para llamar la atención y la cobertura de los medios, lo positivo o negativo realmente no importó. Su vida ha sido una serie de decisiones que se basan en la intuición, guiadas por una fe inquebrantable y no totalmente probada en sí mismo y en su juicio.

Lo cual, de nuevo, está bien si está manejando una empresa con su nombre. Pero es mucho menos correcto si eres el líder de un país que, bueno, no lleva tu nombre. Y cuando tu toma de decisiones de contracción rápida tiene reverberaciones que durarán mucho después de que seas presidente.

Lo más importante que revela el libro de Bolton es que Trump no comprende la diferencia entre cómo maneja sus negocios y cómo alguien tiene que liderar un país. Arreglar las cosas a medida que avanzas podría estar bien para el imperio Trump. Pero es potencialmente desastroso para el experimento estadounidense.