La Unión Europea evalúa prohibir la entrada de viajeros, incluidos los estadounidenses, debido al coronavirus

Washington (CNN) — A medida que las naciones de la Unión Europea (UE) continúan suavizando las restricciones de coronavirus, los estados miembros están discutiendo la prohibición de visitantes de varios países, incluido EE.UU, según dijeron a CNN altos funcionarios europeos. Estas fuentes, que participan en las conversaciones, dicen que no han visto ninguna lista que mencione países específicos.

En medio de un aumento de las infecciones por coronavirus en algunas partes del mundo, la UE ha estado trabajando con los países miembros para acordar qué viajeros podrían considerarse seguros para visitar el bloque a partir del 1 de julio. La orientación se basará en cómo les está yendo a los países de origen con la pandemia de coronavirus.

“Los criterios se centrarán en la circulación del virus”, dijo un diplomático de la UE, y agregó que Bruselas busca mantener alejados a los viajeros de los países “donde el virus está circulando más activamente”.

Sin embargo, las recomendaciones hechas por la Comisión no son obligatorias. Solo cada país puede tomar la decisión de abrir y cerrar una frontera.

Cuando se le preguntó si EE.UU. estaba en una lista de países de origen a los que se les podría prohibir viajar a Europa, un diplomático de la UE dirigió a CNN al primer punto de una lista de verificación del 11 de junio publicada por la Comisión Europea sobre qué considerar al permitir que los viajeros ingresen a la UE.

El primer punto en la lista de verificación pregunta si el país puede “considerarse como en una situación epidemiológica comparable o mejor que el promedio en el área de la UE” con respecto al número de nuevas infecciones, la tendencia de nuevas infecciones y la respuesta en áreas tales como prueba, vigilancia, localización de contactos, contención, tratamiento y reporte.

Estados Unidos tiene el mayor número de muertes e infecciones por coronavirus en el mundo. Hasta el martes por la tarde, al menos 2.329.637 habían sido infectados en el país y 121.029 han muerto, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.

El diplomático agregó que algunos países europeos eran “reticentes a la reapertura”, por temor a las segundas oleadas del coronavirus.

The New York Times informó el martes que los estadounidenses tal vez no puedan viajar al bloque europeo cuando vuelva a abrir sus fronteras.

Un portavoz del Departamento de Estado le dijo a CNN: “Estamos comprometidos a coordinarnos con nuestros socios y aliados europeos a medida que esperamos reabrir nuestras economías y aliviar las restricciones. Continuamos instando a los ciudadanos estadounidenses a consultar los sitios web de las embajadas o consulados de EE. UU. para obtener información sobre restricciones de entrada, políticas de cuarentena extranjeras e información de salud urgente proporcionada por los gobiernos locales”.

Entre las opciones que se están discutiendo están las restricciones de viaje basadas en regiones geográficas de EE.UU., en lugar de una prohibición generalizada en todo el país, ya que algunas regiones tienen tasas de infección más altas que otras, dijeron dos funcionarios de la UE a CNN.

Otro diplomático de la UE dijo a CNN que los representantes permanentes de los estados miembros ante la Unión Europea discutieron este tema el lunes y lo discutirán nuevamente mañana. El diplomático dijo que no habían visto una lista de países, solo criterios. En ese criterio se incluye la incidencia de coronavirus por cada 100.000 personas en los últimos 14 días.

La reciprocidad también es una consideración, agregó el diplomático de la UE. A principios de este año, Estados Unidos restringió severamente los viajes desde grandes partes de Europa debido a preocupaciones por el coronavirus.

La Casa Blanca hasta ahora ha mostrado muy poco interés en involucrarse en el tema, según dos funcionarios europeos. “La prohibición de viajar a Estados Unidos es mucho más estricta, por lo que es difícil imaginarlos haciendo un escándalo por esto, y no lo han hecho”, dijo un alto funcionario europeo.

Un segundo diplomático europeo dijo que considerar la prohibición de viajar no tiene nada que ver con el decreto firmado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, que congela las visas para los trabajadores extranjeros. “Se basa únicamente en consideraciones de salud”, dijo esta persona.

La Comisión Europea encargada de revisar los criterios de la lista de verificación está actualmente “trabajando las 24 horas”, según un funcionario de la Comisión, para devolver las directrices a los Estados miembros lo antes posible antes de la reapertura programada para el 1 de julio.

Los embajadores se reunirán nuevamente el miércoles y viernes de esta semana para discutir los próximos pasos en el proceso.

James Frater y Vasco Cotovio de CNN informaron desde Londres, Samantha Beech informó desde Atlanta y Emma Reynolds escribió desde Londres.