Demandan a Maluma en Miami por presunto incumplimiento de contrato

(CNN Español) — Maluma, cantante ganador del Grammy, fue demandado este martes en una corte de Miami por el empresario Richard Caring. Además de Maluma, fueron demandadas dos empresas relacionadas con el artista.

En la demanda Caring acusa a Juan Luis Londoño, nombre real del artista, así como a esas compañías, de incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto, entre otros cargos.

CNN contactó a una de las publicistas del artista colombiano, Jennifer J. Nieman de The Group, quien nos dijo que por el momento no emitirán comentarios por tratarse de un asunto legal.

El libelo indica que el empresario habría contratado a Maluma para actuar en su boda, prevista del 4 al 7 de junio en Roma, y que inicialmente estuvo pautada para noviembre de 2019 en República Dominicana. Según los documentos presentados por Caring, ambas partes estuvieron de acuerdo con el cambio de fecha y lugar.

La tarifa de Maluma para su actuación era de US$ 500.000, de los cuales —según la demanda— ya le han pagado a Maluma y a su equipo US$ 375.000. Según Caring, el equipo de Maluma le exigió luego otros US$ 500.000 para llegar a un total de US$ 1 millón , para que Maluma pudiera cantar en la boda del empresario, argumentando que la fecha interferiría con gira del cantante por Europa. Caring dice que solicitó la devolución de los fondos, intento que según el empresario ha hecho desde finales de 2019, Al no recibir el dinero, decidió entablar la demanda contra el artista y sus representantes.