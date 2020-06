5 frases de Bill Gates sobre el coronavirus, el Dr. Fauci, Steve Jobs y más

Noticias CNN

(CNN Español) — Este jueves, en un foro sobre coronavirus de CNN, Bill Gates dijo que el panorama actual en Estados Unidos y en el mundo es “más sombrío” de lo que esperaba.

No es la primera vez que el fundador de Microsoft opina sobre la pandemia. Estas son algunas de sus frases más memorables sobre el covid-19 y el Dr. Anthony Fauci, pero también sobre el legado de Steve Jobs y la pobreza.

Panorama “sombrío”

Además de afirmar que el panorama mundial ante la pandemia es “más sombrío” de lo que hubiera esperado, Gates sostuvo que “el rango de comportamientos en Estados Unidos en este momento —algunas personas que son muy conservadoras en lo que hacen, y algunas personas que ignoran la epidemia— es enorme”.

Dijo que la situación se debe a la falta de pruebas masivas, a que no se están rastreando todos los contactos y a que la gente no usa tapabocas.

“Algunas personas casi sienten que es algo político desafortunado”, agregó, algo que dice que no esperaba en Estados Unidos.

EE.UU. no está “ni siquiera cerca” de hacer lo suficiente

Gates dijo que el hecho de que la gente todavía muera en Estados Unidos hoy por covid-19 muestra que el país “ni siquiera está cerca” de hacer lo suficiente para combatir la pandemia.

También expresó su decepción por lo que llamó la falta de liderazgo de Estados Unidos para hacer frente a este virus a nivel mundial, lo que ha llevado a los países en desarrollo, como Brasil y la India, a soportar la peor parte de la enfermedad.

“Estados Unidos, en particular, no ha tenido los mensajes de liderazgo o coordinación que uno hubiera esperado”, dijo.

En declaraciones a Anderson Cooper y al Dr. Sanjay Gupta de CNN en el foro, Gates dijo que mantiene la esperanza de que Estados Unidos “intensifique” y ayude a llevar las herramientas, particularmente la vacuna, a todo el mundo.

Además, dijo que es “completamente falso” que hacer más pruebas explique el aumento en el número de casos.

Fauci “es fantástico”

En el foro, Gates contó que habla regularmente con el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU.

“Hablo con él regularmente, más a menudo de lo que habla con otras personas”, dijo Gates. “[Fauci] es fantástico”.

Sostuvo que está de acuerdo con Fauci en su predicción de que habrá una vacuna viable para fin de año o principios de 2021, pero advirtió que “no está garantizado que la vacuna sea un bloqueador perfecto de que haya transmisión”.

A pesar de eso, Gates dijo que la evidencia reciente señala que la respuesta de los anticuerpos es “muy fuerte”, lo que sugiere un año de inmunidad para cualquiera que contraiga la enfermedad.

Steve Jobs fue un ‘mago’

En julio de 2019, Gates afirmó que Steve Jobs fue un mago que “hechizó a la gente” para ayudar a mantener a Apple a flote durante los días más oscuros de la compañía.

Dijo que la gente a menudo recuerda los elementos negativos de la personalidad del fundador de Apple, pero Jobs también fue un líder único que llevó a Apple de casi morir al pedestal de una de las compañías más valiosas del mundo.

“Aún no he conocido a ninguna persona que, en términos de selección de talento, genere una gran motivación en ese talento y tenga un sentido de diseño que diga ‘esto es bueno, esto no es bueno’. Así que [Steve Jobs] dejó algunas cosas increíblemente positivas junto con esa dureza”, agregó Bill Gates.

Además hizo una referencia de Harry Potter calificándose a sí mismo como un “mago menor”, frente a los “hechizos” de Jobs.

Pobreza en Nigeria

Para 2018, Bill Gates invertía US$ 1.600 millones en erradicar la polio en Nigeria y, antes de las elecciones de 2019, rompió su silencio sobre la pobreza en el país.

“Nigeria tiene todos estos jóvenes, y la actualidad cantidad y calidad de la inversión en esta joven generación en salud y educación simplemente no es suficiente”, dijo el magnate.