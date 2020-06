Los expolicías de Minneapolis acusados ​​de la muerte de George Floyd comparecerán en la corte este lunes

Noticias CNN

(CNN) — Se espera que el expolicía de Minneapolis acusado de la muerte de George Floyd y los otros tres agentes acusados ​​de ayudar en su muerte comparezcan en la corte a mediodía de este lunes.

Derek Chauvin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de George Floy el 25 de mayo, aparecerá de forma remota a través de un video, conocido como ITV.

J. Alexander Kueng, Tou Thao y Thomas Lane, quienes están acusados ​​de ayudar e incitar a homicidio intencional sin premeditación y ayudar e instigar a homicidio involuntario en segundo grado, aparecerán en persona.

No se permitirán cámaras en la corte este lunes.

Así se defienden los policías acusados por caso George Floyd 2:08

La fianza de Chauvin se estableció en US$ 1,25 millones o US$ 1 millón bajo ciertas condiciones, mientras que la fianza para Kueng, Thao y Lane se estableció en US$ 1 millón cada uno o US$ 750.000 bajo ciertas condiciones. Chauvin, de 44 años, y Thao, de 34, permanecen bajo custodia, según los registros de la cárcel, y Lane, de 37 años, y Kueng, de 26, han sido liberados bajo fianza condicional.

La audiencia se produce más de un mes después de que Floyd muriera mientras estaba bajo custodia policial en Minneapolis. Chauvin sujetó a Floyd al suelo y presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante casi ocho minutos mientras Floyd suplicaba “No puedo respirar”. Lane y Kueng ayudaron a contener a Floyd, mientras Thao estaba cerca.

Las autopsias realizadas por la oficina del médico forense del condado de Hennepin y por una autopsia independiente encargada por la familia concluyeron que la muerte de Floyd fue un homicidio, aunque difieren en lo que la causó.

El episodio, captado en un video por espectadores, provocó protestas mundiales contra el racismo y la brutalidad policial como parte del movimiento “Black Lives Matter”, y aproximadamente dos tercios de los estadounidenses dicen que apoyan las protestas.

La jefa de policía de Minneapolis, Medaria Arradondo, despidió a los cuatro policías y calificó la muerte de Floyd como “asesinato”.

“La trágica muerte del Sr. George Floyd no se debió a la falta de entrenamiento, el entrenamiento estaba allí. Chauvin sabía lo que estaba haciendo”, dijo Arradondo en un comunicado.

“Los policías sabían lo que estaba sucediendo, uno lo causó intencionalmente y los otros no pudieron evitarlo. Esto fue un asesinato, no fue falta de entrenamiento”, dijo.

Chauvin había sido agente en el Departamento de Policía de Minneapolis durante casi 19 años. Kueng estaba en su tercer turno como policía, Lane había estado en la fuerza policial durante cuatro días y Thao había sido agente de MPD desde 2012.

Estas son las donaciones para la hija de George Floyd 1:05