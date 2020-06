Lo que sabemos de la nueva gripe porcina con ‘potencial pandémico’

Noticias CNN

(CNN) — Mientras los contagios de covid-19 superan los 10 millones a nivel global una noticia de una enfermedad con potencial pandémico llega también desde China, que fue donde surgió el coronavirus.

Se trata de una nueva gripe porcina que fue descubierta por científicos chinos quienes consignaron sus hallazgos en un estudio publicado este lunes en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Esto es lo que sabemos:

1. ¿Qué es?

Es un nuevo tipo de gripe porcina que puede infectar a los humanos. La enfermedad, que los investigadores llamaron virus G4, desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia global en 2009.

2. ¿Cómo la descubrieron?

Los investigadores descubrieron G4 durante un programa de vigilancia de cerdos que se desarrolló entre 2011 y 2018, en el que recolectaron más de 30.000 muestras de hisopos nasales de cerdos en mataderos y hospitales de enseñanza veterinaria en 10 provincias chinas.

De estas muestras, los investigadores identificaron 179 virus de la influenza porcina, pero no todos representaron una preocupación. Algunos solo aparecieron un año de los siete del programa, o eventualmente disminuyeron a niveles no amenazantes.

Pero el virus G4 siguió apareciendo en los cerdos, año tras año, e incluso mostró un fuerte aumento en la población porcina después de 2016.

3. ¿Cuán peligrosa es?

Los investigadores chinos dicen que este nuevo tipo de gripe porcina tiene el potencial de causar una futura pandemia. Pero los científicos de todo el mundo advierten que el virus no parece representar actualmente una amenaza inmediata para la salud mundial.

“Los cerdos se consideran anfitriones importantes o ‘recipientes de mezcla’ para la generación de virus de influenza pandémica. La vigilancia sistemática de los virus de influenza en cerdos es esencial para la alerta temprana y la preparación para la próxima pandemia potencial”, escribieron los investigadores en el estudio.

Según los investigadores, la G4 puede infectar a los humanos y puede replicarse rápidamente dentro de nuestras células de la vía aérea. Y aunque G4 contiene genes H1N1, las personas que han recibido vacunas contra la gripe estacional no tendrán inmunidad.

La G4 ya parece haber infectado a humanos en China. En las provincias de Hebei y Shandong, ambos lugares con un alto número de cerdos, más del 10% de los trabajadores porcinos en granjas porcinas y el 4,4% de la población en general dieron positivo en una encuesta de 2016 a 2018.

Todavía no hay evidencia de que el G4 pueda extenderse de persona a persona, pero los investigadores advirtieron que el virus estaba en aumento entre las poblaciones de cerdos y que “podía representar una seria amenaza para la salud humana”. La transmisión del virus de cerdo a humano podría “provocar una infección grave e incluso la muerte”, dijo el estudio, que exigía una vigilancia y un control más estrictos de la propagación del virus.

La Dra. Angela Rasmussen, viróloga de la escuela de salud pública de la Universidad de Columbia que no participó en el estudio, advirtió al público que no se asuste.

“Nuestra comprensión de lo que es una posible cepa de influenza pandémica es limitada”, publicó Rasmussen en Twitter el lunes. “Claro, este virus cumple con muchos de los criterios básicos, pero no es seguro que vaya a causar una hipotética pandemia de gripe en 2020, o incluso ser una cepa dominante en humanos”.

4. ¿Qué síntomas causa?

La gripe porcina ocurre en personas que están en contacto con cerdos infectados. Los síntomas son similares a los de la gripe humana normal y pueden incluir fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

5. ¿Cómo se puede frenar?

La Organización Mundial de la Salud confirmó en un correo electrónico a CNN este martes que los funcionarios de la agencia están leyendo cuidadosamente los nuevos datos que han surgido sobre el virus de la gripe porcina.

“Se sabe que el virus de la influenza porcina de tipo aviar de Eurasia circula en la población porcina de Asia y puede infectar a los humanos esporádicamente. Dos veces al año durante las reuniones de composición de la vacuna contra la influenza, se revisa toda la información sobre los virus y se discute la necesidad de nuevos candidatos a vacunas. Leeremos detenidamente el documento para entender qué hay de nuevo”, dijo el portavoz de la OMS Christian Lindmeier en el correo electrónico.

“Esto muestra la importancia de la vigilancia de enfermedades en las poblaciones de animales, así como las colaboraciones con los Centros Colaboradores de la OMS, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. y tener un vínculo con los actores comunitarios y estar en contacto con los desarrollos y candidatos a vacuna para la influenza”, dijo Lindmeier. “También destaca que no podemos bajar la guardia contra la gripe; permanecemos vigilantes y continuamos vigilando incluso durante la pandemia de covid-19”.

El nuevo estudio “viene como un recordatorio saludable de que estamos constantemente en riesgo de una nueva aparición de patógenos zoonóticos y que los animales de granja, con los que los humanos tienen un mayor contacto que con la vida silvestre, pueden actuar como la fuente de importantes virus pandémicos”, dijo James Wood, jefe del departamento de medicina veterinaria de la Universidad de Cambridge, que no participó en el estudio, en una declaración escrita distribuida por el Science Media Center con sede en el Reino Unido el lunes.

Para disminuir el riesgo de que esto suceda, los agricultores y las autoridades chinas deben controlar la propagación del virus entre los cerdos y monitorear de cerca a las personas que trabajan con los animales, dijo el equipo.

6. ¿Podría haber una vacuna?

“Los autores han llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre los riesgos de los virus emergentes de la gripe porcina en China y muestran que existe evidencia de que estos pueden representar un riesgo para la salud humana, en particular que pueden replicarse en las células humanas y que ya pueden estar infectando algunos criadores de cerdos en China”, dijo Wood. “Las vacunas actuales pueden no proteger adecuadamente contra ellas”.

Al igual que con otras enfermedades, es susceptible de desarrollar una vacuna, pero depende de muchos factores.

En el caso de la H1N1, de la que se deriva, hubo una vacuna disponible en octubre de 2009, cuatro meses después de que se declaró la pandemia. Para el covid-19, que este martes cumple 6 meses de registrarse los primeros casos, aún no hay una disponible.