¿Qué significan las nuevas normas fronterizas de la Unión Europea para los viajeros?

Noticias CNN

(CNN) — La Unión Europea acordó formalmente una serie de recomendaciones que permitirán a los viajeros fuera del bloque visitar países miembros, meses después de que se cerraran sus fronteras exteriores en respuesta al brote de covid-19.

Como se esperaba ampliamente, la lista de 14 países no incluye a Estados Unidos, cuya tasa actual de infección por coronavirus no cumple los criterios establecidos por la Unión Europea para que se considere un “país seguro”.

MIRA: La Unión Europea abre sus fronteras, pero no a los estadounidenses. Solo hay un país latinoamericano en la lista de viajeros permitidos

El requisito exige que los casos confirmados de covid-19 en los países de la lista sean similares o inferiores a los de la Unión Europe por cada 100.000 habitantes durante los 14 días anteriores (desde el 15 de junio).

Las naciones también deben tener una “tendencia estable o a la baja de casos nuevos durante este período en comparación con los 14 días anteriores”, pues la Unión Europea considerará qué medidas están tomando los países, como el rastreo de contactos, y cuán confiables son los datos de cada lugar.

Mexicanos no podrán ir a la Unión Europea por el momento 1:17

Estados Unidos no solo tiene la mayor cantidad reportada de contagios de coronavirus en el mundo ––actualmente 2.612.259–– sino también el mayor número de muertes con 126.512, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

Las tasas de infección de EE.UU. necesitan disminuir drásticamente para que a sus ciudadanos se les permita ingresar a los países europeos, mientras el sector turístico europea comienza lo que tradicionalmente son sus meses más concurridos.

Se espera que las recomendaciones entren en vigencia a partir del 1 de julio, sin embargo, corresponde a los estados miembros decidir exactamente cómo implementar cualquier cambio en la política fronteriza.

Aquí están las respuestas de algunas preguntas clave sobre las nuevas reglas:

¿Qué países están en la lista?

La lista de países incluidos en las recomendaciones son: Argelia, Australia, Canadá, Georgia, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelandia, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay.

China, donde se originó el virus, no está en la lista inicial de 14 países, pero la Unión Europea está dispuesta a incluirlo si el gobierno chino es recíproco y permite que los ciudadanos del bloque entren en sus fronteras.

Si tu país no está en la lista, ¿tienes oficialmente prohibido ingresar a la Unión Europea?

Oficialmente, no. La Unión Europea no tiene control sobre las fronteras nacionales de ningún estado miembro. Sin embargo, no se espera que los países se desvíen de las recomendaciones para permitir la entrada a un grupo más grande de naciones y es más probable que restrinjan los viajes provenientes de los países en la lista.

Si tu país no está en la lista, pero tienes la residencia de una nación que sí está incluida, ¿puedes viajar a la Unión Europea?

Tristemente no. Según las pautas, “residir en un tercer país para el cual se han levantado las restricciones a los viajes no esenciales debe ser el factor determinante (y no la nacionalidad)”.

¿Se puede viajar a través de otro país para evitar las reglas?

No, por la misma razón justo mencionada. Serás juzgado por tu lugar de residencia y no desde dónde viajas.

¿Esto será implementado por las aerolíneas y los aeropuertos?

El consejo de la Unión Europea hizo hincapié en que “los Estados miembros continúan siendo responsables de implementar el contenido de la recomendación”, lo que significa que esto variará de un país a otro. Lo mejor que puedes hacer es contactar a la embajada en el país al que deseas viajar.

¿Cuán flexibles son las recomendaciones?

Esto realmente depende de cómo las leas. Los criterios y recomendaciones para la implementación son muy claros, pero hay un anexo que cubre a los viajeros con “una función o necesidad esencial”. Ahí están incluidos desde trabajadores agrícolas temporales hasta diplomáticos. Si deseas verificarlo por ti mismo, vaya a la página 10 de este documento.

¿Cuándo se actualizará la lista?

Se espera que la lista sea revisada cada dos semanas. Sin embargo, los diplomáticos de la Unión Europea le enfatizaron a CNN que es “extremadamente improbable” que los criterios y la metodología cambien. Esto significa que para que un país se considere seguro, sus cifras de covid-19 reportadas deben ser inferiores a las del bloque durante los últimos 14 días.

¿Cómo afectará esto a los viajeros del Reino Unido?

Los viajeros del Reino Unido están incluidos en lo que la Unión Europea denomina su “área de la UE +”, y se tendrán en cuenta si los gobiernos del Reino Unido deciden que quieren alinearse.

El “área de la UE +” abarca a todos los estados miembros de su área de visas Schengen (incluidos Bulgaria, Croacia, Chipre y Rumania), así como a los cuatro Estados asociados a Schengen. También estarían Irlanda y el Reino Unido si deciden alinearse.

¿Hay alguna exención?

Los viajeros en países que no figuran en la lista aún pueden ingresar al bloque si están bajo las siguientes exenciones: ciudadanos de la Unión Europea o familiares de un ciudadano de la UE; residentes de la UE a largo plazo o miembros de la familia; aquellos con una “función o necesidad esencial”, como diplomáticos, trabajadores de la salud o ciertos trabajadores agrícolas.

¿Se han excluido ciertos países por razones políticas?

Funcionarios de la Unión Europea enfatizaron previamente a CNN que las decisiones tomadas esta semana no son políticas, sino que se basan en la ciencia y solo apuntan a proteger a los ciudadanos del virus que resurge en todo el continente. Sin embargo, esos mismos funcionarios están a la espera de la respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien previamente atacó al bloque en otros temas, como el comercio y la política exterior.