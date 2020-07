En Cataluña será obligatorio usar mascarilla, sin excepciones. Así funcionará la medida

Noticias CNN

(CNN Español) — La Comunidad Autónoma de Cataluña hará obligatorio el uso de mascarillas en toda su territorio independientemente de que se pueda o no mantener la distancia de seguridad entre las personas. La decisión fue aprobada este miércoles en el marco del Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña, tras el brote de coronavirus que obligó a confinar este pasado sábado la comarca del Segrià, al oeste de Cataluña.

La medida entrará en vigor este jueves 9 de julio y convertirá a Cataluña en la primera Comunidad Autónoma que obliga a usar las mascarillas de forma extensiva a partir de los seis años de edad, incluso cuando haya un metro y medio de distancia entre los ciudadanos, tal y como rige en el resto de España.

MIRA: Audiencia Nacional de España acuerda extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex

Hay alrededor de medio centenar de brotes de coronavirus en España, pero el rebrote de la comarca catalana del Segrià es el que actualmente genera más preocupación a las autoridades sanitarias.

A lo largo de estos últimos quince días se ha doblado el número de infectados en la comarca catalana, pasando de 266 contagios la semana del 22 de junio, a 587 la semana del 29 de junio. Por esta razón, el Gobierno catalán anunció este sábado 4 de julio el confinamiento perimetral de la región, donde viven más de 200.000 personas, durante las próximas dos semanas, prohibiendo la entrada o salida de la misma salvo situaciones justificadas y limitando las reuniones sociales a grupos de diez personas. No cumplir con las medidas del confinamiento podría acarrear multas comprendidas entre los US$ 110 y US$ 680, según anunció la Consejería del Interior catalana.

Si bien el origen de las nuevas infecciones en esta región catalana no está claro, las autoridades están estudiando la posibilidad de que esté ligado al sector hortofrutícola y a los trabajadores que acuden para recoger la fruta de temporada. Eso es debido a que del total de quince brotes localizados en esta comarca, once están asociados a empresas y trabajadores dedicados a la agroalimentación. A la espera de confirmar cómo se originaron, tanto el líder del ejecutivo catalán, Quim Torra, como autoridades locales de la región del Segrià se han pronunciado en los últimos días para evitar que se criminalice a los temporeros de la fruta como culpables del rebrote.

Estudio: 5% en España tiene anticuerpos contra el covid-19 0:44