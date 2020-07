Usain Bolt le da a su hija un nombre digno de una futura campeona

Noticias CNN

(CNN Español) — El velocista olímpico Usain Bolt le ha dado a su hija recién nacida un nombre digno de una futura campeona.

El ya retirado campeón olímpico en ocho ocasiones recurrió el martes a las redes sociales para presentar a su primera hija al mundo, revelando que su nombre es Olympia Lightning Bolt, cuya traducción al español sería “Olympia Relámpago Bolt”.

El jamaiquino de 33 años compartió una serie de fotos de su bebé recién nacida mientras celebraba el cumpleaños de su novia Kasi Bennett, anunciando que han “comenzado un nuevo capítulo juntos”.

“Quiero desearle a mi novia @kasi__b un feliz cumpleaños. Puedo pasar tu día especial contigo. No quiero nada más que felicidad para ti y continuaré dando lo mejor de mí para poner una sonrisa en tu cara”, escribió Bolt.

I want to wish my gf @kasi.b a happy birthday and To let u know I am happy I get to spend ur special day with u. I want nothing but happiness for u and will continue to doing my best keeping a smile on ur face. Now we have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt I look forward to what the future will bring for us but be reassured that I will be the ROCK for this family. I Love you and happy 21th birthday 😂😂😂.

El segundo nombre de la bebé, Lightning (o Relámpago en español), es adecuado para una niña cuyo padre es considerado la persona más rápida del mundo, y que además ha sido apodado “Relámpago”.

Bolt, quien se retiró del atletismo después del Campeonato Mundial 2017 en Londres tras una lesión, mantiene el récord mundial en las disciplinas de 100 metros, 200 metros, y relevos de 4 x 100 metros.

El velocista no es el único campeón olímpico que le da un guiño a los Juegos Olímpicos a la hora de nombrar a su hija. En 2017, la megaestrella del tenis Serena Williams le puso a su hija Alexis Olympia Ohanian Jr.