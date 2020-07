Investigadores argentinos estudian fósil de un pez gigante que vivió hace 70 millones de años

Noticias CNN

(CNN Español) — En Argentina, investigadores realizaron el primer estudio del fósil de un pez gigante que habitó en la región de la Patagonia a fines del período Cretácico, perteneciente al género Xiphactinus. Con unos seis metros de longitud, es considerado como uno de los peces depredadores más grandes que existieron en el planeta.

La autora principal de esta investigación, Julieta de Pasqua, dijo este lunes a la Agencia Ciencia, Tecnología y Sociedad perteneciente a la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) que es el primer ejemplar de esta especie hallado en Argentina. Los científicos estudiaron el cráneo, más específicamente la boca, y también una vértebra del ejemplar. Si bien fue detectado hace más de 70 años en la provincia de Chubut, sus restos no habían sido estudiados previamente y habían permanecido conservados en las colecciones Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Hasta el momento, solo había registros de Xiphactinus en el hemisferio norte, aunque según el estudio coordinado por de Pasqua, también se encontró un ejemplar en Venezuela.

Estos peces gigantes se caracterizaban por tener un cráneo lleno de dientes puntiagudos, que, según los investigadores, formaban una especie de tubo de succión con el cual capturaban a sus presas.

El estudio, en el que participaron investigadores del Laboratorio de Anatomía Comparada (LACEV) del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y de la Fundación Azara, fue publicado recientemente en la revista australiana de paleontología Alcheringa bajo el título “Primer registro del pez ictiodectiforme Xiphactinus (Teleostei) en la Patagonia argentina” (“First record of the ichthyodectiform fish Xiphactinus (Teleostei) from Patagonia, Argentina”).

