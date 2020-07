Alexandria Ocasio-Cortez, el chef José Andrés y otros critican al presidente ejecutivo de Goya por apoyar a Trump

Noticias CNN

(CNN) — Desde su fundación en la década de 1930, Goya Foods se ha esforzado para que los estadounidenses tengan auténtica cocina latinoamericana de alta calidad y a bajo costo.

Pero su reputación se vio afectada esta semana cuando el presidente ejecutivo Robert Unanue dijo que el país estaba “verdaderamente bendecido” de tener un líder como el presidente Donald Trump. Su visita a la Casa Blanca fue suficiente para convencer a innumerables consumidores de toda la vida a boicotear a Goya.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, cuya familia es puertorriqueña, tuiteó sobre la búsqueda de alternativas a un condimento Goya característico cuando el video apareció en línea.

Oh look, it’s the sound of me Googling “how to make your own Adobo” https://t.co/YOScAcyAnC

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 10, 2020

“Oh, mira, es como si yo buscara en Google ‘cómo hacer tu propio Adobo’”, escribió la congresista en Twitter, haciendo referencia al sabroso condimento Adobo de la marca.

El exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Julián Castro, reconoció el estado “básico” de Goya en los hogares latinos, pero alentó a las personas a reconsiderar la compra de Goya después de la aparición de Unanue en la Casa Blanca.

Ana Navarro-Cárdenas, una estratega republicana y colaboradora de CNN que se opone abiertamente a Trump, alentó a sus seguidores de Twitter a donar productos Goya a los bancos de alimentos y comprar en su lugar Badia y Conchita, ambas marcas de alimentos de propiedad cubana.

We’re all free to do w/our frijoles as we wish, but if you’re gonna #boycottgoya, pls don’t throw products in the trash. Donate the products to a food bank. And if you choose, u can replace your adobo with @badiaspices, Conchita, Iberia, Diana….many alternatives in the market. pic.twitter.com/maSoMnXw5D

— Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) July 10, 2020

El famoso chef y filántropo español José Andrés no llegó a decir que boicotearía la marca, pero criticó a Trump y sus políticas sobre la detención de niños de inmigrantes indocumentados, entre otras políticas.

Let’s be clear @GoyaFoods President Trump has left Latinos and many Americans hungry. Cages Latino Children. Has forgotten the Latino community through this pandemic. Has called Mexicans rapist. We are blessed? I think Latinos we are being mistreated….. https://t.co/50LtQFCR0X

— Please wear a mask! Do it for USA, please… (@chefjoseandres) July 9, 2020

“¿Somos bendecidos? Creo que los latinos estamos siendo maltratados …”, tuiteó en respuesta al comentario de Unanue.

Goya, que según funcionarios de la compañía es la empresa hispana más grande en EE.UU., fue fundada por comerciantes españoles que emigraron a Puerto Rico desde España y luego se mudaron a Manhattan, donde establecieron una tienda frecuentada principalmente por familias hispanas locales.

La autenticidad fue clave para el éxito de Goya a principios del siglo XX, y es la razón por la que ha tenido éxito desde entonces. Almacena los productos esenciales para la cocina latinoamericana, desde frijoles negros y leche de coco hasta pasta de guayaba y yuca, y los pone a disposición en los principales supermercados de EE.UU.

Ahora, los antiguos clientes latinos rechazan los productos Goya. La usuaria de TikTok Leslie Flores de Nueva Jersey, donde Goya tiene su sede, se filmó arrojando frijoles, salsa de tomate y sofrito, una salsa puertorriqueña.

Katherine Cruz de Chicago grabó un TikTok sobre “romper” con la marca después de más de tres décadas, y luego reemplazó un adorado condimento con Badia.

Cruz le dijo a CNN que es “desalentador” saber que la compañía detrás de los productos que su familia utilizó desde que nació apoya a la administración de Trump.

“Mi familia es de Colombia y mi madre siempre ha cocinado con productos Goya. Ella los vio como un producto de calidad que atiende las necesidades de los latinos”, dijo. “Fue muy triste decirle lo que dijo el presidente ejecutivo e inmediatamente dijo que ya no compráramos ningún producto Goya. ¡No podía creerlo! Me hizo buscarlo y mostrárselo”.

Un portavoz de Goya señaló que Unanue visitó la Casa Blanca para anunciar una donación de algunos de los productos de la compañía a los bancos de alimentos, y no hizo comentarios específicos sobre el boicot o las críticas.

David Goldman de CNN contribuyó a este informe.