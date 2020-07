Disney World reabre al público este 11 de julio: 6 cosas para saber y observar

Noticias CNN

(CNN) –– Para los seguidores más entusiastas de Disney World, finalmente ha llegado una fecha muy importante.

Después de cerrar sus puertas en marzo por la pandemia de coronavirus, Walt Disney World Resort empezará una reapertura gradual a las 9 a.m., hora de Miami, de este sábado, aún cuando los casos de covid-19 están disparados en Florida.

LEE: ¿Planeas viajar a Disney World? Te explicamos cómo llegar a Orlando

Ahora bien, este no es el primer complejo turístico de Disney que reanuda actividades. Tres parques en Asia ya se llevaron ese hito. Sin embargo, sí es el primer parque de Disney en Estados Unidos que reabre (Disneyland permanece cerrado por ahora), y CNN Travel informará desde el interior de sus instalaciones.

Disney World es el mayor negocio en el universo de los parques temáticos. Y los ojos de este sector estarán sobre él este fin de semana.

Aquí te dejamos seis cosas que CNN Travel estará observando el sábado:

1. Reservaciones y capacidad

Dos de los parques de Walt Disney World Resort reabrirán este sábado: Magic Kingdom Park (que aparece en la foto) y Disney’s Animal Kingdom. Se espera que EPCOT y Disney’s Hollywood Studios reanuden actividades el 15 de julio. (Crédito: Matt Stroshane/Walt Disney World Resort)

De acuerdo a la programación actual, este sábado empieza la reapertura de Magic Kingdom and Animal Kingdom Park. EPCOT y Hollywood Studios abrirán sus puertas el miércoles 15 de julio.

Ahora, Disney tiene una nueva forma para que los invitados ingresen, la cual fue desarrollada en medio de la pandemia. Se llama Disney Park Pass. Y es un tanto complicada.

Los invitados deben seguir cuatro pasos para usar el sistema:

Obtener una entrada válida al parque vinculada a una cuenta de Disney que se haya configurado en línea.

Registrar a los miembros del grupo.

Seleccionar una fecha y un parque para asistir.

Finalmente, revisar y confirmar las reservas.

Puedes mirar en línea la disponibilidad actual del parque. Debido a la demanda acumulada y la capacidad reducida de las instalaciones, la posibilidad de asegurar una reserva en el parque que elijas y durante las fechas que deseas podría ser algo limitada al principio.

Disney y Sea World trabajan para reabrir en julio 0:36

Por ejemplo, a la 1 p.m., hora de Miami, de este viernes, ya no había parques disponibles para los titulares de pases anuales durante el resto de julio. Pero, para agosto sí quedaba cierta disponibilidad, especialmente los días entre semana a finales de mes. Las personas que ya tienen boletos para parques temáticos o que cuentan con una reserva en Disney Resort aún tienen vacantes y opciones en julio. En cuanto a Hollywood Studios, encontrar lugares para julio resulta difícil.

Como la situación cambia constantemente, es posible que necesites paciencia y flexibilidad al principio. O puedes tener suerte y reservar tus mejores opciones de inmediato.

CNN Travel analizará cómo funciona el nuevo sistema y qué cantidad de multitudes atraen Magic Kingdom y Animal Kingdom el sábado y los días posteriores.

MIRA: Disney aplaza la reapertura de Disneyland, su parque en California

Florida ha registrado recientemente algunos de los mayores picos en casos de covid-19 en Estados Unidos y el mundo. Nadie puede anticipar cómo podría eso afectar las cosas en las próximas semanas.

2. Controles de temperatura

A todos los visitantes se les exigirá pasar por un control de temperatura antes de ingresar a un parque temático en Walt Disney World Resort. (Crédito: David Roark/Walt Disney World Resort)

En este punto, no debería ser una sorpresa para los visitantes que se les exija pasar por un control de temperatura antes de que se les permita ingresar. Así explica Disney lo que se puede esperar:

“Todos los huéspedes deberán someterse a controles de temperatura antes de ingresar a un parque temático. Según la pauta de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), cualquier persona con una temperatura de 38 grados Celsius o más será dirigido a un lugar adicional para repetir el control y recibir asistencia.

“Aquellos que nuevamente registren 38 grados Celsius o más no tendrán permitida la entrada, ni tampoco quienes estén en su grupo”, añadió Disney.

El coronavirus en incubación podría no detectarse con la temperatura 0:35

Julie Tremaine, escritora de viajes independiente con amplia experiencia en parques temáticos, indicó que le preocupa el hecho de que las personas registren temperaturas altas si se enfrentan a largas esperas bajo el implacable sol de Florida.

Por su parte, el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciosas del Centro Médico Vanderbilt en Nashville, Tennessee, dijo que es muy inusual ––pero posible–– tener un resultado de 38 grados Celsius o más por sobrecalentamiento en comparación a la fiebre que sufre el cuerpo al luchar contra una infección. Y añadió que esto es particularmente cierto para las personas cuya temperatura normal es más alta que el promedio de 37 grados Celsius.

Schaffner dijo que un segundo control de temperatura debería prevenir la mayoría de los problemas.

Según dijo, en el caso de alguien que supera el límite de 38 grados, “si esa persona se mete debajo de una carpa, toma una bebida fría y se le permite descansar, se enfriará lo suficientemente rápido como para pasar el control, suponiendo que no esté enferma y no tiene una infección”.

LEE: Síntomas del coronavirus: 10 indicadores clave y qué hacer

Disney le dijo a CNN Travel este jueves que controles secundarios se realizan en un área más fresca y bajo carpa varios minutos después de la primera prueba.

La Dra. Shannon Hopson, endocrinóloga en Corvallis, Oregon, compartió su segunda opinión: “La temperatura corporal puede aumentar por el calor excesivo, pero no creo que esto sea especialmente común”.

¿Aún así esto es algo que te preocupa?

El consejo de Hopson es asegurarse de estar bien hidratado antes de ponerse en fila y protegerse la cara con un sombrero o una gorra de ala grande. También señaló que, si puedes, programa tu cita para llegar en la mañana, cuando hace menos calor.

De hecho, a Hopson le preocupan más los posibles portadores de covid-19 que los controles de temperatura no detectarán.

“El mayor problema con los controles de temperatura es que pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad. Están en todas partes. Los hacemos para los pacientes y todo el personal de mi oficina, pero solo detectan a las personas enfermas”, sostuvo Hopson. “Sabemos que los portadores asintomáticos pueden transmitir el coronavirus igual que las personas enfermas, por lo que no hay forma de identificar a esas personas”, añadió.

Observaremos cómo se desarrollan los controles de temperatura y cómo el público reacciona a ellos.

3. Comedores

Los huéspedes de Disney’s Riviera Resort pueden ver a Minnie, Mickey y el resto de personajes durante el desayuno en Topolino’s Terrace –– Flavors of the Riviera, el restaurante ubicado en la azotea del complejo. Durante la reapertura gradual, los personajes mantendrán un distanciamiento físico adecuado mientras desfilan por el restaurante. (Crédito: Matt Stroshane/Walt Disney World Resort)

Como los restaurantes en cualquier otro lugar, Disney debió modificar su experiencia gastronómica normal y encontrar nuevas maneras de entregar los alimentos y las bebidas a visitantes que llegan hambrientos y sedientos.

En un comunicado de prensa, Disney explicó que “se implementarán nuevas medidas que promuevan la salud y el bienestar”. Así que puedes esperar ver una “limpieza mejorada en los asientos, restaurantes y áreas comunes, así como cambios en las opciones de autoservicio”.

Así de fácil se propagaría el covid-19 en restaurante 1:24

Además, el parque tiene instrucciones detalladas sobre lo que los comensales pueden encontrar. Estos son algunos de los aspectos más destacados:

—Necesitarás usar un recubrimiento facial al entrar y salir de los restaurantes, pero obviamente te lo puedes quitar cuando esté sentado y listo para comer.

––Si eres un visitante de un día, deberás tener una reservación para cenar un restaurante de Disney Resort. Y si eres un huésped que pasará la noche allí, hacer esto es muy recomendable.

––Siempre que sea posible, Disney ofrece pagos sin efectivo y sin contacto.

En los días calurosos, la comida suele ser un punto de quiebre, especialmente con niños cansados. Observaremos cómo avanza la experiencia de cenar, qué restaurantes abren y cómo funciona la aplicación My Disney Experience en lo que respecta a alimentar a los hambrientos.

4. Interacciones con personajes

Mickey Mouse protagonizará “Mickey and Friends Cavalcade” cuando Magic Kingdom Park vuelva a reabrir. (Crédito: Olga Thompson/Walt Disney World Resort)

Tal vez los recuerdos más preciados de una visita a Disney son los niños corriendo con loca alegría hacia los brazos de un personaje querido. Desafortunadamente, ahora habrá una política de “mirar pero no tocar” para las interacciones de los visitantes con los personajes de Mickey y sus amigos durante la pandemia.

Ahora, Disney lo convertirá en un espectáculo visual.

4 tips para un distanciamiento social efectivo 1:50

En Magic Kingdom, “los personajes cabalgarán a lo largo de la ruta del desfile tradicional durante todo el día”. Y en Animal Kingdom, los invitados podrían ser testigos de “personajes de Disney que navegan por el río Discovery en botes especiales, como el Pato Donald, la Pata Daisy, Pocahontas y otros”.

Nosotros estaremos atentos a cómo se desarrollan estos encuentros. ¿Seguirán disfrutando los niños de estos avistamientos y podrán vivir sin los abrazos?

5. Atracciones y filas

Marcas en el suelo ayudarán a promover el distanciamiento físico adecuado en las filas. Y las atracciones no se llenarán al máximo. (Crédito: Matt Stroshane/Walt Disney World Resort)

Entonces, no tendría mucho sentido limitar la capacidad del parque, requerir máscaras y mantener a los personajes separados de los visitantes, si luego permites que las personas se agrupen en las filas para las actividades y en las atracciones.

Con ese objetivo, verás signos de distanciamiento social en mientras haces las filas. Y las atracciones funcionarán con asientos vacíos, únicamente permitiendo a personas del mismo grupo estar agrupadas.

¿Es efectivo el distanciamiento social? 1:13

En su comunicado de prensa, Disney indicó que espera abrir atracciones muy populares este sábado, como Space Mountain, The Haunted Mansion, Pirates of the Caribbean y Seven Dwarfs Mine Train.

La escritora Julia Tremaine destacó que debes tener en cuenta que no hay pases rápidos por ahora. La entrada a las atracciones son por orden de llegada.

Observaremos cómo se desarrolla la combinación de menos personas en el parque frente al distanciamiento social en las atracciones. ¿Serán las esperas más cortas, más largas o más o menos iguales?

6. La experiencia de Disney durante la pandemia

Las marcas en el piso ayudarán a promover el distanciamiento físico adecuado fuera de las tiendas minoristas. ¿Cuánto durarán esas medidas?

Quizás el aspecto más fascinante de la reapertura será la reacción de los visitantes a todas las nuevas medidas de seguridad. Después de todo, ir al parque en julio de 2020 será muy diferente de lo que los invitados disfrutaban usualmente antes de la pandemia.

Tremaine dijo: “Las medidas de seguridad en Universal Studios y Dollywood [en Tennessee] no han afectado el disfrute de la experiencia. El desinfectante de manos antes de las atracciones y el distanciamiento entre las partes no es tan difícil de manejar”.

¿Pero qué hay de una mascarilla? Y también de un verano pegajoso en Orlando.

“Definitivamente no es ideal tener que usar una máscara en este momento. Conozco a los intransigentes sobre Disney que dicen que no volverán hasta que puedan dejar de usar mascarillas. Pero creo que muchas personas estamos dispuestas a soportar el calor, las molestias y la incomodidad de una máscara si eso significa que llegamos a un lugar que amamos”, añadió.

LEE: ¿Cuál es el mejor material para hacer tu propia mascarilla? El algodón acolchado le gana al pañuelo, según un nuevo estudio

“Han sido unos meses realmente malos. Si una máscara es el precio para un poco de polvo de duendecillo en nuestras vidas, que así sea”, insistió.

Disney ha confirmado que ha designado áreas específicas donde las familias pueden tomar un descanso y quitarse las máscaras.

Martin Lewison, profesor asociado de gestión empresarial en Farmingdale State College de Long Island, Nueva York, ofrece su perspectiva como “profesor de montaña rusa”.

“Es un buen momento para destacar que nosotros, como huéspedes del parque temático, a menudo no nos damos cuenta de cuánto trabajo se realiza detrás de bambalinas en las atracciones de entretenimiento que visitamos”, dijo Lewison. “Incluso los parques de atracciones regionales más pequeños son operaciones bastante complejas, y el covid-19 ha agregado otra capa de intensa complejidad sobre lo que ya es una operación complicada”, completó.

Dijo que los visitantes deben tener en cuenta que “los empleados de los parques temáticos también deben pasar por controles de temperatura, mantener distancia social entre ellos, usar máscaras y tomar comidas y descansos en situaciones seguras. También se encuentran en circunstancias desconocidas. Los parques ahora tienen un equilibrio más complicado entre sus capacidades permitidas y la demanda de visitantes y el personal”.

¿Si usamos mascarillas, frenaremos la pandemia? 24:12

¿Cuál es su evaluación de los esfuerzos?

“Lo que he visto es que los parques han asumido un gran desafío y están haciendo un trabajo increíble en un nuevo entorno muy incierto”.

Lewison tiene algunos consejos para las personas que visitarán el parque el sábado y después.

El “consejo principal es siempre asegurarse de seguir cuidadosamente todas las reglas y normas del parque, desde la señalización hasta las instrucciones de los miembros del elenco. Si no estás seguro, pregúntale a un miembro del personal, señaló.

También dijo que se debe estar preparado para que algunas atracciones no estén disponibles. En cuanto a las atracciones que están operando, los visitantes también deben esperar ver algunos cambios.

MIRA: ¿Cómo usar una máscara facial? Respondemos todas tus dudas

Por ejemplo, algunas atracciones ya no tendrán un espectáculo previo entretenido. Estos incluyen Hunted Mansion, que ha suspendido el show previo “The Stretching Room” por ahora.

Al final, todo se trata de preparación, insistió Lewison.

“Asegúrate de tener una máscara cómoda, zapatos cómodos, protector solar, sombrero, desinfectante para manos (por si acaso, aunque los parques han hecho mucho para proporcionarlo), reservas, cargador de teléfono, agua… todo lo habitual que mejora tu día en un parque temático”, indicó.

Finalmente, “¡diviértete! ¡Eres uno de los pocos afortunados en un parque temático, y estoy celoso!”, concluyó.

Natasha Chen, de CNN, contribuyó a este informe.