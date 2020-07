Fauci dice que el partidismo está perjudicando la respuesta de Estados Unidos al covid-19

Noticias CNN

(CNN) — El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, dijo este jueves que el partidismo está perjudicando la respuesta de Estados Unidos al covid-19 en su última evaluación contundente sobre el manejo de la pandemia en el país.

“Debes tener los ojos vendados y los oídos cubiertos si piensas que no vivimos en una sociedad muy divisiva ahora, desde un punto de vista político”, dijo Fauci en “Podcast-19”, el podcast de FiveThirtyEight sobre el covid-19.

“Quiero decir, es desafortunado, pero es lo que es. Y sabes, por experiencia histórica, que cuando no tienes unanimidad en un enfoque de algo, no eres tan efectivo en cómo lo manejas. Entonces creo que tendrías que asumir que si no hubiera tanta división, tendríamos un enfoque más coordinado”.

Sus comentarios se producen cuando muchos estados están pausando o retrocediendo sus planes de reapertura mientras luchan con picos récord en el virus. Al menos 33 estados han tenido una tendencia al alza en los casos diarios promedio, un aumento de al menos un 10% con respecto a la semana anterior.

Fauci dijo que a algunas partes del país les está yendo “realmente bien” en la gestión de la pandemia, incluidas las comunidades donde las personas siguen las pautas de salud pública y se han abierto gradualmente.

“Pero como país, cuando nos comparas con otros países, no creo que puedas decir que lo estamos haciendo bien. Quiero decir, simplemente no”.

Ese mensaje sigue en desacuerdo con el presidente Donald Trump, quien se jactó en una entrevista con Greta Van Susteren de Grey Television de que “estamos en un buen lugar” con el brote.

“El Dr. Fauci dijo que no use máscaras y ahora dice que las use. Y dijo numerosas cosas. No se cierre a China. No prohíba los viajes a China. Lo hice de todos modos”, dijo Trump. “No escuché a mis expertos y prohibí los viajes a China. Hubiéramos estado en una situación mucho peor”.

“Hemos hecho un buen trabajo”, continuó. “Creo que estaremos bien en dos, tres, cuatro semanas, para la próxima vez que hablemos, creo que estaremos en muy buena forma”.

El presidente estaba respondiendo a los comentarios que Fauci había hecho el lunes al evaluar que el estado del coronavirus en Estados Unidos “realmente no es bueno”.

Y el miércoles, Fauci dijo que no cree que Estados Unidos pueda controlar el virus sin una vacuna.

“Este virus, para nuestra consternación, es espectacularmente eficiente en la transmisión de persona a persona. Eso me hace escéptico sobre si obtendríamos un control permanente y sostenido de esto sin tener una vacuna”, dijo Fauci.

Si bien Fauci dijo que cree que la pandemia se puede controlar, “mantenerla bajo control será el verdadero problema. Porque este virus no es como otros virus que hemos experimentado”, dijo Fauci.

A pesar de la urgencia, Fauci dijo que los reguladores y los fabricantes de vacunas están haciendo todo lo posible para asegurarse de que sea efectivo y seguro.

“Tenemos que hacerlo bien. Realmente tenemos que hacerlo así”, dijo Fauci. “Porque si no lo hacemos, podría tener un impacto negativo real a largo plazo, a largo plazo, sobre cómo las personas se acercan y responden a la necesidad de vacunación, razón por la cual nos estamos tomando esto tan en serio que incluso aunque estamos haciendo esto rápidamente, no estamos comprometiendo la seguridad ni estamos comprometiendo la integridad científica”.