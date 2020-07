August Alsina habla sobre Jada Pinkett Smith y Will Smith

Noticias CNN

(CNN) — La gente está fascinada por el “enredo” de August Alsina con Jada Pinkett Smith, pero el cantante parece menos emocionado con toda la atención generada.

Pinkett Smith y su esposo durante 23 años, el actor Will Smith, confirmaron durante el episodio del viernes de su programa de entrevistas de Facebook “Red Table Talk” que ella había tenido una relación sentimental con Alsina años atrás.

La pareja dijo que la relación comenzó durante un período en el que se habían separado.

“Me enredé con August”, dijo Pinkett Smith durante la charla.

En una entrevista reciente con la presentadora de radio Angela Yee, Alsina dijo que había estado involucrado sentimentalmente con Pinkett Smith. Pinkett Smith ha estado casada con Smith desde 1997 y tiene dos hijos con él.

“En realidad me senté con Will y tuve una conversación”, dijo Alsina durante su entrevista con Yee. “Debido a la transformación de su matrimonio en una sociedad de vida de la que han hablado varias veces, y que no involucra el romanticismo, me dio su bendición”.

Pinkett Smith dijo durante su programa “Red Table Talk” que comenzó una amistad con Alsina hace cuatro años y medio, que se convirtió en algo más después de que ella y Smith llegaron a un punto difícil en su relación y acordaron separarse amigablemente.

Pero ella negó que su esposo le hubiera dado permiso a Alsina para involucrarse con ella, aunque agregó que entendía por qué el joven cantante podría haber creído que ese era el caso.

“La única persona que puede dar permiso en esa circunstancia particular soy yo”, dijo. “Pude entender que lo percibiera como un permiso dado que estábamos separados amigablemente y creo que también quería dejar en claro que no es un rompehogares. No lo es”.

Ella dijo que la relación terminó, ella y Smith se reconciliaron y ahora están en un momento de “amor incondicional”.

La emoción de Will Smith al hablar de la paternidad 1:32

El drama incendió las redes sociales y pronto hubo muchos memes y conversaciones sobre el “involucramiento”.

El viernes, Alsina respondió en Twitter después de que la actriz Keke Palmer tuiteara para que dejara las cosas claras sobre si habían estado involucrados sentimentalmente.

Palmer negó que lo fueran cuando un seguidor compartió una foto de ella junto a Alsina y le preguntó al respecto.

Después de compartir sus pensamientos sobre ese asunto (y confirmar que él y Palmer no habían sido pareja), Alsina tuiteó lo que algunos consideraron era su frustración como resultado de toda la atención y el alboroto.

“Imagina no saber cómo encargarte del negocio que te paga”, tuiteó. “Entiendo todos los subliminales. (No solo por hoy) y puedes llamarme como quieras, el problema es meterte constantemente en temas en los que no tienes nada que ver. ¡Ve a jugar con MAMI! ¡No conmigo!”.

Y luego añadió: “Si tienen algo que decir, díganlo ustedes mismos, niños”.

“Siempre es muy desconcertante porque realmente muestro un amor genuino por la gente”, tuiteó. “Todo el tiempo esa envidia se come tu pequeño corazón. Ni hablar, ¡¡SIGUIENTE!!”.

Alsina no ha rehuido el drama.

Una semana antes de que Pinkett Smith y su esposo rompieran el silencio, Alsina pareció doblar su apuesta sobre la relación en una larga publicación de Instagram en la que escribió sobre una variedad de temas.

God said, We may grow weary and tired fighting in the fire, but we shall NOT be burned! The journey to freedom is a deeply complex, tricky, and turbulent road to tow; yet very necessary. Oppression comes in so many forms these days, beginning w/ physical slavery and bondage to the white man, then passed down generational programming that manifest into mental enslavement. Slaves to an idea, slaves to an image, slaves to a code of conduct, slaves to a picture you’ve created in your mind.. even if it contains many falsities.. & anything that differentiates from your “idea” & “image” feels like an attack. & I get it; not only do i get it but I’m also sorry you feel that way, BUT, The only attack here is against the invisible walls of silent societal construct and “code” we place upon each other & upon ourselves hidden behind the desires of others approval & acceptance; another form of slavery & bondage that blocks one’s truest self from showing & spirit flow. Be blocked and stuck for what? Live silent, pressed down crippled in fear for who ? Adversary is but a gift given to you to flourish. We are surround by so much disharmony in this external world, so it is my forever job to do whatever’s necessary to reach the gift of harmony within myself. Truth & Transparency makes us uncomfortable, yes, but i can’t apologize for that. A tower of truth can never fall, only a tower of lies can do that. My truth is MY truth, & its mine to own. There is no right or wrong here, it simply just IS. & I make room and have acceptance for your thoughts and opinions, regardless if I agree or not, you have that freedom to feel WHATEVER it is u feel because when you’re at TRUE peace, all of the noise and chatter becomes that of a whisper. My heart has no malice or hate toward anyone on this planet. I just simply want the chains off & I’m willing to DIE getting there. The gift of freedom is yours to have, God promises us that, but only if you’re willing. &God is not a man that HE should lie.. & I’m His SON, so neither would I. 🙏🏽 W/ that being said i should also say that, no one was side swiped by any conversation, everyone got courtesy calls time in advance. Wishing Everyone Big Love!

En una parte escribió: “Una torre de la verdad nunca puede caer, solo una torre de mentiras puede hacer eso”.

“Mi verdad es MI verdad, y es mía”, escribió. “No hay correcto o incorrecto aquí, simplemente ES. Y hago espacio y acepto tus pensamientos y opiniones, independientemente de si estoy de acuerdo o no, tienes esa libertad de sentir LO QUE sea porque cuando estás en VERDADERA paz, todo el ruido y la charla se convierte en un susurro”.

CNN contactó a los representantes de Alsina para obtener comentarios adicionales.