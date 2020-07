Kelly Preston, esposa de John Travolta, murió de cáncer de seno

Noticias CNN

(CNN) — La actriz Kelly Preston murió de cáncer de seno, informó su esposo, actor y animador John Travolta en una publicación en Instagram el domingo. Según Travolta, Preston había estado luchando contra el cáncer de mama durante dos años. Tenía 57 años.

Travolta dijo que Preston “luchó valientemente con el amor y el apoyo de muchos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados”.

En exclusiva para PEOPLE, un representante de la familia dijo que Preston falleció el domingo por la mañana. “Al optar por mantener su lucha en privado, había estado recibiendo tratamiento médico por algún tiempo, con el apoyo de su familia y amigos más cercanos”, dijo el representante a PEOPLE.

Preston actuó en filmes clásicos de la década de los 90, como “Jerry McGuire” y “For Love of the Game.”

La hija de Preston y Travolta, Ella Travolta, publicó un homenaje a su madre en Instagram. “Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y eso hace que cualquier persona que te rodea se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí sin importar nada. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y yo sé que seguirás haciéndolo siempre. Te amo mucho mamá. ❤️”.

John Travolta finalizó su publicación diciendo:” Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdónenme de antemano si no tienen noticias nuestras por un tiempo. Pero tengan en cuenta que sentiré su cariño en las próximas semanas y meses a medida que sanemos. Todo mi amor, JT”.

Kelly Preston Tenía 57 años. Además de su hija Ella, la pareja también tiene un hijo, Benjamin, nacido en 2010. Su hijo Jett Travolta murió en 2009, mientras la familia vacacionaba en las Bahamas.

Hollie Silverman contribuyó con este reporte.