La Casa Blanca va contra Fauci por no estar de acuerdo con Trump sobre el coronavirus

Noticias CNN

(CNN) — A medida que aumentan los casos de coronavirus en Estados Unidos, la Casa Blanca apunta al principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci.

En un comunicado el sábado, un funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que “varios funcionarios de la Casa Blanca están preocupados por la cantidad de veces que el Dr. Fauci se ha equivocado”. El funcionario proporcionó una larga lista de ejemplos, citando los comentarios de Fauci al principio de la pandemia y vinculando entrevistas anteriores.

Estas viñetas, que parecían una investigación sobre un oponente político, incluyen a Fauci minimizando el virus desde el principio y una cita de marzo cuando el especialista dijo: “La gente no debería caminar con mascarillas”, entre otros comentarios.

La medida de la Casa Blanca se produce cuando el presidente Donald Trump y Fauci no tienen comunicación. La tensión entre los dos personajes ha crecido públicamente a medida que ambos se han respondido a través de entrevistas y comunicados.

Fauci no respondió una solicitud de comentarios de CNN.

En una serie reciente de entrevistas en periódicos y radio, Fauci, que ha trabajado con seis presidentes estadounidenses de ambos partidos, a veces se muestra en desacuerdo con Trump.

“Como país, cuando se nos compara con otros países, no creo que se pueda decir que lo estamos haciendo bien. Quiero decir, simplemente no lo estamos haciendo”, dijo Fauci en una entrevista. En otra, Fauci respondió a la afirmación del presidente de que “el 99%” de los casos de coronavirus en Estados Unidos fueron “totalmente inofensivos”, diciendo que no sabía de dónde sacó el número el presidente y sugiriendo que la interpretación de Trump “obviamente no era el caso”.

EE.UU.: el debate sobre la reapertura 2:11

Trump ha criticado públicamente a Fauci en la televisión nacional.

“El Dr. Fauci es un buen hombre, pero ha cometido muchos errores”, dijo Trump la semana pasada, socavando al experto en salud pública en quien los estadounidenses dicen en las encuestas que confían más que en el presidente.

En entrevistas recientes, cuestionó abiertamente el consejo que recibió de Fauci al comienzo del brote.

“Creo que estamos en un buen lugar. No estoy de acuerdo con él”, dijo Trump en una entrevista el martes cuando se le preguntó sobre la afirmación de Fauci de que Estados Unidos todavía está “hasta las rodillas en la primera ola” de la pandemia.

Un alto funcionario de la administración le dijo a CNN que algunos funcionarios de la Casa Blanca no confían en Fauci. Según la fuente, esos funcionarios piensan que Fauci no tiene el mejor interés del presidente, señalando entrevistas en las que está abiertamente en desacuerdo con lo que Trump ha dicho.

Otros funcionarios de la administración le han dicho a CNN que, aunque tienen desacuerdos con los métodos de Fauci, no dudan de sus motivos, y que su única preocupación era la salud pública.

Fauci pide responsabilidad social frente al covid-19 1:13

El presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, demócrata de California, dijo el domingo por la noche que cualquier esfuerzo de la Casa Blanca para marginar o desacreditar a Fauci es “simplemente atroz”.

Schiff le dijo a Wolf Blitzer de CNN en “The Situation Room” que tal movimiento “es tan característico de Donald Trump. No puede soportar el hecho de que los estadounidenses confían en el Dr. Fauci y no confían en Donald Trump, así que tiene que derribarlo”.

“Necesitamos más que nunca que las personas digan la verdad al poder, para poder nivelar con el pueblo estadounidense sobre lo que estamos enfrentando con esta pandemia, cómo controlarla, cómo protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias”, continuó Schiff. “Eso es lo que el Dr. Fauci ha estado tratando de hacer y, al dejarlo de lado, el presidente está interfiriendo una vez más con una respuesta efectiva a esta pandemia”.

Kathleen Sebelius, quien se desempeñó como secretaria de Salud y Servicios Humanos del expresidente Barack Obama, dijo a CNN que los esfuerzos para desacreditar a Fauci y otros científicos son “potencialmente muy, muy peligrosos” a medida que Estados Unidos y otros países trabajan para obtener una vacuna contra el coronavirus.

“Creo que la gente quiere saber de los científicos que la vacuna es segura, que es efectiva, que no hará más daño que bien”, dijo a Blitzer en “The Situation Room”.

“Y si los científicos públicos han sido desacreditados, si el presidente dice ‘no les creas, no debes escucharlos, a menudo están equivocados’, entonces hemos socavado una campaña nacional de vacunación que es un paso esencial para poner fin a este horrible período”.

En respuesta a preguntas sobre la Casa Blanca que parece desacreditar activamente a Fauci, el subsecretario de Asuntos Públicos de Salud y Servicios Humanos, Michael Caputo, dijo que no había una narrativa de la Casa Blanca contra los científicos y proporcionó una declaración.

“Tenemos una gran fe en la capacidad de todos nuestros científicos y médicos en el grupo de trabajo de coronavirus para impartir la información de salud pública necesaria. Personas como el Almirante (Brett) Giroir, el director general de Sanidad (Jerome) Adams y otros transmiten estos mensajes de manera muy efectiva”, dijo Caputo en el comunicado, aunque no respondió directamente preguntas sobre Fauci.

Kevin Liptak y Paul LeBlanc de CNN contribuyeron a esta historia.