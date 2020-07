¿Quién era Kelly Preston? Su vida, su familia y sus papeles más destacados

Noticias CNN

(CNN Español) — La actriz estadounidense Kelly Preston murió el 12 de julio de 2020 tras una lucha de dos años contra el cáncer de seno. Tenía 57 años.

Preston, cuyo nombre real era Kelly Kamalelehua Smith, nació el 13 de octubre de 1962 en Honolulu, Hawai. La actriz es recordada por su participación en decenas de series de televisión y también en películas como ‘Twins’, ‘Jerry Maguire’ y ‘For Love of the Game’.

Preston estudió actuación en la Universidad del Sur de California antes de obtener algunos papeles en la televisión estadounidense en series como ‘CHiPs’ y ‘Roseanne’. Esto la llevó a interpretar al personaje de Mary Lee en la serie de televisión ‘For Love and Honor’.

En 1988 llegó a Hollywood al interpretar a Marnie Mason, la pareja amorosa del personaje de Arnold Schwarzenegger en la comedia ‘Twins’, que también coprotagonizó Danny DeVito.

Kelly Preston, esposa de John Travolta, murió de cáncer de seno

John Travolta y su esposa Kelly Preston en una imagen de 2018. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP via Getty Images)

Ese año conoció a su segundo y último esposo, John Travolta, durante una prueba de pantalla para la película “Los expertos”, en la cual interpretó al personaje Bonnie.

La actriz tuvo papeles estelares en algunos clásicos de la comedia romántica de la década de los 90 como “Jerry Maguire” y “For Love of the Game”.

En 2009 protagonizó el video musical de la canción ‘She Will Be Loved’ de Maroon 5, en el que un joven se enamora de la mamá de su novia. La mujer (interpretada por Preston) no recibe amor de su esposo y es maltratada por él, por lo que recurre a Adam Levine en busca de consuelo.

Desde el nacimiento de su hijo menor Benjamin en 2010, Preston actuó menos. Fue estrella invitada en la serie de televisión ‘CSI: Cyber’.

Preston fue fotografiada por última vez en un evento público en 2018. Ese año caminó por la alfombra roja para el estreno de su película ‘Gotti’, en la que su esposo John Travolta interpretó al fallecido mafioso John Gotti, y ella a su esposa, Victoria.

Su familia

Preston y Travolta escaparon a París para casarse en 1991 después de que sus planes de boda en Nueva York se volvieron inmanejables.

“La boda se hizo tan grande y tan loca”, dijo Preston en el programa “Live with Kelly and Ryan” en 2018 . “Y cuando el asistente del florista necesitó un asistente, pensé: ya basta”.

Pero entonces descubrieron que tenían que ser residentes de París para que el matrimonio fuera legal, por lo que al regresar, se casaron de nuevo en Estados Unidos.

En 1992, la pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, Jett, quien murió en 2009 después de una convulsión, mientras la familia vacacionaba en las Bahamas.

En el año 2000 nació su hija Ella y en 2010, el menor, Benjamin.

Preston le dijo a la revista Health que sería madre nuevamente a los 48 años y que ella y Travolta habían estado tratando de concebir.

“Cuando descubrí que estaba embarazada, me quedé en el suelo”, la revista People informó que le dijo a Health. “Me escabullí de la cama y luego regresé y desperté a Johnny en la cama. Ambos comenzamos a llorar. Fue maravilloso”.

Preston estuvo casada con el actor Kevin Gage de 1985 a 1987 y sostuvo romances destacados con George Clooney y Charlie Sheen (con quien se comprometió brevemente) antes de casarse con Travolta.

Kelly Preston y George Clooney: antes de que se casara con John Travolta, Preston salió con el rompecorazones Clooney entre 1987 y 1989. La pareja de actores incluso vivió junta con su cerdo barrigón, Max, a quien Clooney continuó criando después de su ruptura.

Preston y Travolta han sido miembros de muy alto perfil de la Iglesia de la Cienciología y en 2019 US Weekly informó que la pareja habló de la pérdida de su hijo Jett y de cómo la iglesia los había ayudado a sobrellevar la situación.

Al informar de la muerte de su esposa, Travolta dijo que estará con su familia para sobrellevar esto y que por ello, no tendrían noticias de él durante un tiempo.

— Con información de Alta Spells and Lisa Respers France.