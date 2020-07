Piñera anuncia nuevo plan de ayuda para la clase media por el covid-19

Noticias CNN

(CNN Español) — El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes un nuevo plan de ayuda económica para las familias de clase media afectadas por la crisis derivada del covid-19. El plan contempla aportes en dinero y la postergación de pagos en dividendos y créditos.

De ser aprobado, el plan entregará un bono no reembolsable de cerca de US$ 630 para quienes “tenían antes de esta pandemia ingresos formales de entre 500.000 (US$ 635) y 1,5 millones de pesos chilenos mensuales (US$ 1.900), y que hayan sufrido significativas caídas en esos niveles de ingresos”, explicó Piñera.

En segundo lugar, el presidente anunció un préstamo estatal con tasa de interés de 0%, el que permitirá compensar hasta el 70% de las caídas en los ingresos de los trabajadores de clase media.

Por otro lado, anunció la postergación del pago de los dividendos por seis meses. Además, un subsidio de arrendamiento por tres meses, el cual tendrá un tope cercano a los US$ 315, que puede cubrir hasta un 70% del valor del alquiler.

Por último, la máxima autoridad señaló que se establecerá un nuevo plazo para que los estudiantes universitarios “puedan postular a financiamientos preferentes del Estado y una postergación de hasta tres meses del pago de las cuotas del Crédito con Aval del Estado (CAE)”.

El plan del presidente se da en el contexto del trámite en el Congreso del proyecto de ley que permitiría a los chilenos retirar hasta un 10% de sus ahorros en los fondos de pensiones, una iniciativa que ha sido rechazada por el oficialismo.

“Estamos convencidos que la urgente protección de la clase media no puede ser a costa de sus ahorros previsionales y tampoco poner en riesgo el futuro y desarrollo de nuestro país”, afirmó Piñera desde La Moneda.

Este martes, el Ministerio de Salud de Chile reportó que en la última jornada se registraron 1.836 nuevos casos de covid-19 y 45 decesos notificados en el Registro Civil. Con esto, el país acumula un total de 319.493 contagios y 7.069 fallecidos desde que comenzó la pandemia.