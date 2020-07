OPINIÓN | La absurda trama contra Fauci

Noticias CNN

Nota del editor: Michael D’Antonio es el autor del libro “Nunca es suficiente: Donald Trump y la búsqueda del éxito”. Su próximo libro, “The Hunting of Hillary: The Forty-Year Campaign to Destroy Hillary Clinton”, saldrá a finales de este mes. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opiniones en CNNE.COM/OPINION.

(CNN) — Desde 1984, el científico y médico Anthony Fauci ha liderado la respuesta de Estados Unidos a las enfermedades infecciosas, salvando innumerables vidas y ganándose la gratitud del mundo al aconsejar a cinco presidentes anteriores. Ahora, a medida que el número de muertes por la pandemia de coronavirus en Estados Unidos supera los 135.000, un sexto presidente necesita al Dr. Fauci y su experiencia. En cambio, los ayudantes del presidente Donald Trump están destrozando a Fauci, y aparentemente lo están preparando para un asesinato burocrático.

En otro momento, los informes de prensa sobre el complot contra Fauci provocarían incredulidad. ¿Quién ordenaría a los funcionarios que hablen sobre el mejor luchador contra los gérmenes de Estados Unidos cuando más lo necesitamos? Actualmente, cuando el Washington Post informa que su recuento de la declaración falsa y engañosa de Trump superó la marca de 20.000, la respuesta lógica es: el presidente, por supuesto.

Como cualquiera que haya visto de cerca a Trump entiende, él tiene la costumbre de atacar a aquellos que han tratado de servir éticamente en trabajos federales difíciles o hacer que los culpen en un momento oportuno. Lo ha hecho con el exfiscal general Jeff Sessions, el exsecretario de Defensa James Mattis, el exsecretario de Estado Rex Tillerson, el exjefe de gabinete John Kelly y otros. En todos los casos, el objetivo de Trump parece ser evitar la responsabilidad y explicar un fracaso.

La campaña contra Fauci sigue el modelo de Sessions. Como recordarán, Sessions trató de lidiar con la investigación del ataque de Rusia a las elecciones de 2016, que benefició a Trump, de una manera directa, al recusarse de la investigación. Esto hizo que el presidente lo criticara abierta y repetidamente, hasta que finalmente lo despidió.

Al igual que Sessions, Fauci ha intentado hacer su trabajo como científico, elevando su disciplina por encima de su propio interés. El problema aquí es que cuando la ciencia ha contradicho al presidente, Fauci ha mantenido la fe en la ciencia. Ya se trate de pruebas, tratamientos exagerados o la respuesta del país a la pandemia hasta la fecha, no ha tenido miedo de decir la verdad al poder.

Habiendo elegido una misión que salva vidas en lugar de la feliz conversación del presidente, Fauci se ha encontrado marginado. Ya no es una presencia regular cuando la administración informa a la prensa y dijo que no ha informado al presidente en dos meses. El viernes pasado, Trump pareció señalar una campaña para desacreditar a Fauci cuando le dijo al presentador de noticias de Fox News Sean Hannity: “El Dr. Fauci es un buen hombre pero ha cometido muchos errores”.

Después de la declaración de Trump, sus asistentes fueron a los medios con una lista de declaraciones que el jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU. había hecho y luego revisó. Por ejemplo, en marzo, cuando Estados Unidos había registrado pocos casos, Fauci dijo que el virus “no era una amenaza importante” y que “las personas no deberían caminar con máscaras”. El catálogo de “pecados” que circulaba entre los periodistas se ofreció de forma anónima, y se parecía al tipo de investigación de la oposición utilizada para enmarcar los ataques políticos (la Casa Blanca insistió el lunes en que no estaba tratando de desacreditar a Fauci, mientras que Trump declaró que los dos tenían buena relación).

Pero faltó mencionar en esta campaña de susurros el hecho de que las declaraciones de Fauci se hicieron mucho antes de que se supiera mucho sobre el virus. Pronto cambiaría su postura, advirtiendo que el coronavirus era una gran amenaza para la salud pública e instando a los estadounidenses a adoptar una serie de prácticas, como el uso de máscaras y el aislamiento social, para frenar la propagación del virus. Mientras tanto, el presidente que se había negado a ser visto usando una máscara hasta hace poco, habló del virus que desaparecía mágicamente y abogó por tratamientos no probados y reunió a miles de personas en una campaña en desafío a los consejos de salud pública.

Observe la diferencia entre Fauci y Trump: un hombre, un servidor público dedicado, ofreció su mejor análisis y cuando surgieron nuevos datos, se corrigió sin dudarlo para que se salvaran vidas. El otro buscó una postura despreocupada y se negó a ceder ya que los meses que pasaron llevaron a Estados Unidos a convertirse en el principal punto de acceso mundial.

Justo cuando la pandemia ha revelado las trágicas limitaciones de Trump, su abuso contra Fauci confirma los profundos defectos de carácter del presidente. La devoción de por vida de Fauci a la ciencia se ha guiado por un compromiso con los hechos y un enfoque en ayudar a los demás. La devoción de por vida de Trump, por otro lado, ha sido para sí mismo. Esto lo ha llevado a negar consistentemente hechos que están en conflicto con sus fines, mientras busca crédito por todo lo que es bueno y culpa a los demás por todo lo que sale mal. En el camino, mantiene una hoja de puntaje mental, señalando quién coloca a Trump por encima de todo lo demás y quién podría valorar más, por ejemplo, la vida humana.

El día en que Trump habló con el presentador de Fox News Sean Hannity sobre los “errores” de Fauci, el presidente usó su poder constitucional para conmutar la sentencia de prisión de su amigo Roger Stone. Condenado por delitos graves cometidos para proteger a Trump, los crímenes de Stone incluyeron obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y mentiras para proteger a su amigo. Que Stone fuera protegida por el presidente mientras se debilita a Fauci, dice todo lo que necesita saber sobre las prioridades, los valores y el carácter de Trump.