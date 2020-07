“Greyhound” de Apple TV te llevará al Atlántico en la Segunda Guerra Mundial

Noticias CNN

(CNN Español) — Imagina estar en 1942 en medio de la Segunda Guerra Mundial en algún lugar del Océano Atlántico en un viaje que encabezan una fuerza de escolta estadounidense-canadiense-británica que salvaguarda un convoy de América del Norte a Gran Bretaña.

Estás a tres días en barco de llegar al puerto de Liverpool y de repente, submarinos alemanes persigue al convoy con un solo objetivo: impedir su llegada a tierras inglesas. Esta parte de la guerra se conocería como la batalla naval más larga, más grande y más compleja de la historia: la Batalla del Atlántico.

Tom Hanks protagoniza, dirige y escribe el guión de la cinta “Greyhound” en la que da vida al Capitán Krause, quien comanda el destructor de la Marina de Estados Unidos USS Keeling. Hanks adaptó el guión de la novela clásica de 1955 de C.S. Forester, “The Good Shepherd”.

En la cinta, actúa el mexicano Manuel García-Rulfo quien da vida a “López”, un Comandante de Armas: “Lo que hice ver todos los documentales que pudiera entrar sobre el tema, leer la novela en la cual está basada la historia y lo mejor es que Tom Hanks quien es fanático de la Primera y Segunda Guerra Mundial, nos recomendó varios libros y por ahí fui creando el personaje. Por más que sea mexicano que haya estudiado, no es tan cercano y no lo vivimos como lo pudo haber vivido un norteamericano que tuvo familiares cercanos que participaron en la guerra.

Manuel García-Rulfo ha aparecido en otras cintas como “Widows”, “Sicario: Day of the Soldado”, “Murder on the Orient Express” y “The Magnificent Seven” y asegura que “Greyhound” fue una gran oportunidad personal por el hecho de trabajar con Tom Hanks: “Una de las razones más fuertes por las que quise hacer esta película fue por trabajar con Tom Hanks. Mi personajes es pequeño, pero el estar todo el tiempo junto a él aunque no tenga diálogos, no me importó cuando leí el guion. Estar dos meses viendo trabajar a Tom Hanks, cuyo personaje lleva todo el peso en la cinta, fue simplemente estar presente y aprender de él. Pero no solo yo, sino todos los actores que estábamos ahí. Estar encerrado en un cuarto en el puente del barco con Hanks y ver cómo trabaja uno de los más grandes, fue lo que me encantó y me llamó la atención”.

Manuel García-Rulfo da vida a López, un Comandante en armas en la cinta “Greyhound”, protagonizada por Tom Hanks (Foto cortesía Apple TV)

Si bien, la cinta no se filmó en el Océano Atlántico, el nivel de producción que presenta, hace que los espectadores se transporten a esta zona. Los efectos especiales de temperaturas por debajo de los cero grados, la ambientación del puente del capitán y las escenas en los exteriores de este son tan bien logrados y El objetivo de esta batalla fue tener el control sobre los suministros que iban desde Canadá y Estados Unidos a Gran Bretaña. Los alemanes a bordo de los submarinos U-Booten hicieron todo lo posible por hundir a los diversos barcos del convoy.

¿Qué te dejó ser parte de “Greyhound”?

Manuel García-Rulfo

“Participar en esta cinta, me dejó mucha satisfacción personal y profesional. Nunca imaginé que estaría en una cinta como esta. Cuando me veía vestido con el traje de la Marina, no me la creía. A mi abuelo y papá, es un tema que les apasiona mucho, de hecho ellos me transmitieron el interés por este hecho histórico y estar en la filmación y ser pate de esto, estoy seguro que a mi abuelo le hubiera disfrutado mucho, el verme arriba de un Destroyer”.

En la vida real, este barco destructor si existió. Conocido como el USS Kidd de estilo Fletcher, luchó en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Si cuando veas ‘Greyhound’, sientes que estás en el mismo buque, estarás en lo correcto. La cinta filmó muchas escenas a bordo del USS Kidd, embarcación que hoy en día es un museo que está sobre río Mississippi en la ciudad de Baton Rouge, Luisiana.

“Estuvimos una semana en Baton Rouge en donde está uno de estos barcos destroyers original y una semana antes de rodar estuvimos con capitanes, veteranos y exmarinos quienes nos iban guiando por todas partes. Esto me nutrió mucho para adentrarme más al personaje de López y a mí siempre me ha llamado la atención este suceso”, afirma el actor quien reside en Los Ángeles, California.

El término “Greyhound” (nombre de la cinta), era el nombre clave con que el USS Kidd era conocido. De acuerdo a la cinta, durante la Batalla del Atlántico, más de 3500 barcos que llevaban cargamento, se hundieron y 72 mil soldados perdieron la vida.

“Greyhound” está disponible en toda la región en Apple TV.