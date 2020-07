Chris Evans le regalará el escudo del ‘Capitán América’ al niño que salvó a su hermana del ataque de un perro

Noticias CNN

(CNN) — Chris Evans tiene un regalo especial para un niño muy valiente.

La estrella de ‘Capitán América’ envió un mensaje en video a Bridger Walker, de 6 años, quien salvó a su hermana de cuatro años del ataque de un perro. Walker resultó gravemente herido y requirió una cirugía de dos horas y 90 puntos en la cara.

“Capitán América aquí, leí tu historia, vi lo que hiciste y estoy seguro de que escuchaste muchas cosas así en los últimos días, pero déjame ser el siguiente en decirte, amigo, que eres un héroe, lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado, tu hermana es tan afortunada de tenerte como hermano mayor. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti”, dijo Evans en un mensaje de video publicado en una página de Instagram iniciada por la tía de Walker. “Voy a localizar tu dirección y te enviaré un auténtico escudo del Capitán América porque, amigo, te lo mereces”.

Cuando el padre de Walker le preguntó por qué saltó entre su hermana y el perro, el menor habría dicho: “si alguien tenía que morir, pensé que debía ser yo”, según un comunicado de la familia obtenido por CNN.

El niño también capturó la atención de Anne Hathaway.

“No soy un vengador, pero reconozco a un superhéroe cuando lo veo”, escribió Hathaway en Instagram junto a fotos de Bridger y su hermana. “Solo puedo esperar ser la mitad de valiente en mi vida que tú en la tuya, Bridger. Te deseo una recuperación fácil y muchas rocas geniales. Hola @markruffalo, ¿necesitas un compañero de equipo?”.

La familia dice que Mark Ruffalo, Tom Holland, Hugh Jackman, Zachary Levi, los hermanos Russo y Robbie Amell, entre otros, se han acercado a ellos.