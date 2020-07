Emiratos Árabes Unidos lanzó con éxito la primera misión a Marte del mundo árabe

Noticias CNN

(CNN) — Emiratos Árabes Unidos lanzó el domingo con éxito su sonda Hope Probe con destino a Marte, siendo la primera misión interplanetaria del mundo árabe y la primera de tres misiones internacionales al Planeta Rojo este verano.

La sonda Hope despegó del Centro Espacial Tanegashima en Japón, después de un retraso la semana pasada debido al mal tiempo. El cohete se separó con éxito del vehículo de lanzamiento y la sonda ha establecido una comunicación bidireccional con el segmento terrestre en Dubai.

Se espera que la sonda Al Amal, como se la llama en árabe, llegue a Marte en febrero de 2021. Será la primera vez que los Emiratos Árabes Unidos orbitan Marte y la sonda permanecerá en órbita durante un año marciano, equivalente a 687 días en la Tierra, para recopilar datos sobre la atmósfera de Marte.

We have lift-off. H2A, the rocket carrying the Hope Probe to space, has launched from the Tanegashima Space Centre in Japan.#HopeMarsMission pic.twitter.com/pRKZLOL7NT

— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

“Es un honor ser parte de los esfuerzos mundiales para explorar el espacio profundo”, tuiteó la cuenta oficial de Hope Mars Mission después del lanzamiento. “La sonda Hope es la culminación de cada paso que los humanos han dado a lo largo de la historia para explorar las profundidades desconocidas del espacio”.

Estados Unidos y China también se embarcan en misiones a Marte este verano. Se espera que el Perseverance Rover de la NASA y el Tianwen 1 de China se lancen en algún momento entre finales de julio y principios de agosto, aunque la fecha exacta dependerá de las condiciones diarias de lanzamiento.

Estos tres países han decidido realizar lanzamientos este verano debido a la aparición de una ventana bienal cuando la Tierra y Marte están más cerca, lo que hace que el viaje sea un poco más corto.

La NASA tuiteó sus felicitaciones después del exitoso lanzamiento de Hope, con un mensaje en la página oficial de Twitter de Perseverance: “Le deseo un viaje exitoso y espero el sol cuando ambos exploremos Marte … ¡No puedo esperar para unirme a ustedes en el viaje!”.

Creciente sector espacial

La sonda Hope es el último y más ambicioso paso de Emiratos Árabes Unidos en su floreciente sector espacial.

El país del Golfo ha lanzado satélites antes, en 2009 y 2013, pero fueron desarrollados con socios de Corea del Sur. La nación fundó su agencia espacial en 2014 y ha establecido objetivos ambiciosos, incluida una colonia en la superficie marciana para 2117.

Los funcionarios del gobierno han hablado anteriormente del programa espacial como un catalizador para el creciente sector STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) del país.

Simplemente llegar tan lejos fue una hazaña impresionante para el país del Golfo. La mayoría de las misiones a Marte tardan entre 10 y 12 años en desarrollarse, pero los científicos de Emiratos Árabes Unidos solo tuvieron seis años para llevar a cabo el proyecto.

Para construir la nave espacial, se asociaron con un equipo en EE.UU., en el Laboratorio de Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado Boulder. Y para encontrar un nuevo objetivo científico para la misión de Hope, consultaron al Grupo de Análisis del Programa de Exploración de Marte (MEPAG), un foro creado por la NASA para planificar exploraciones a ese planeta.

Decidieron usar Hope para construir la primera imagen completa del clima de Marte durante todo el año marciano, dijo Sarah Al Amiri, líder científica de la misión.

“Los datos recopilados por la sonda agregarán una nueva dimensión al conocimiento humano”, dijo el gobernante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, en Twitter. “Esta es nuestra última contribución al mundo”.

Estudiar el sistema meteorológico de Marte, incluidos los cambios en la atmósfera y el clima, podría ayudar a comprender cómo Marte, un planeta que solía compartir características con la Tierra, pasó de tener ríos y lagos a no tener agua en su superficie, dijo Al Amiri.

Para armar el rompecabezas, la sonda tendrá como objetivo tomar una variedad de medidas, lo que permitirá explorar diferentes teorías. Al Amiri dice que el equipo está especialmente interesado en un posible vínculo entre las tormentas de polvo y la pérdida de hidrógeno y oxígeno –los componentes básicos del agua– de la atmósfera marciana.

Jenny Marc y Stephanie Bailey de CNN contribuyeron a este informe