Tres mujeres sobreviven al encuentro de un oso negro; autoridades buscan capturar al animal y enviarlo a un zoológico

(CNN Español) –- El video de una mujer tomándose una foto mientras tuvo un encuentro muy cercano con un oso en el Parque Ecológico Chipinque en Nuevo León, México, se ha hecho viral en redes sociales y también ha provocado que las autoridades inicien una búsqueda urgente para capturar al oso negro y así evitar un incidente mayor.

“Ahora estamos tratando de capturar al oso. Es un animal que tiene un comportamiento peligroso. Ya lo hemos capturado anteriormente dos veces, pero a pedido de los vecinos lo liberamos. Debemos confinarlo a una reserva o zoológico”, dijo el ingeniero Gustavo Cecilio Treviño Villarreal, director federal de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, a CNN en Español.

En dos videos que fueron enviados a CNN se puede ver a un grupo de tres mujeres que quedan quietas cuando descubren la presencia del oso. Una de ellas en un gesto arriesgado se toma una foto cuando el animal se para detrás de ella y la olisquea. Las personas que graban a lo lejos el momento intentan tranquilizar a las mujeres y les piden no moverse.“Lo que hizo la joven fue lo correcto. Quedarse quieta y tranquila era lo correcto”, afirma el director general del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León.

Treviño Villarreal señaló que el comportamiento del oso se debe a que los asistentes al lugar lo han acostumbrado a darle de comer. “Hoy hubo otro encuentro peligroso, por lo que es algo que debemos apurarnos y capturarlo. Estamos arriesgándonos a tener un accidente. “Todos los días pedimos a la gente que no los alimente”, aseguró.

Por su lado, el Parque Ecológico Chipinque aseguró que el comportamiento del oso es anormal y tomarán medidas estrictas para evitar que las personas pongan en riesgo su vida y la fauna del lugar, según escribieron en un comunicado. “Ante lo acontecido en Chipinque, nos sentimos aliviados que las personas salieron ilesas. Agradecemos a los visitantes que brindaron su apoyo a las tres personas y reconocemos la calma que mantuvieron durante el momento tan tenso que vivieron”, menciona en su cuenta de Twitter el Parque Ecológico Chipinque.

Los osos negros son especímenes naturales del norte de México. La partes altas de Nuevo León son su hábitat natural, pero parte de ese hábitat ha sido transgredido por construcciones.

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León también mostró otro video del que asegura que es el mismo oso en una de las zonas residenciales cercanas. El animal sigue sigilosamente a una mujer que se encuentra en la calle.

“Aquí el gran problema es que entre el parque y el área metropolitana son tan solo 20 minutos de distancia y en lo que va del año hemos tenido 26 avistamientos”, mencionó Treviño Villarreal.