Ghislaine Maxwell: Trump le desea “bien” a la presunta cómplice de Jeffrey Epstein

Noticias CNN

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que le desea “bien” a Ghislaine Maxwell, quien enfrenta cargos por reclutar, preparar y finalmente abusar sexualmente de menores de tan solo 14 años como presunta cómplice de Jeffrey Epstein.

LEE: Quién es Ghislaine Maxwell, la mujer en el centro del escándalo de Jeffrey Epstein

“Solo le deseo lo mejor, francamente”, dijo Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca sobre la pandemia de coronavirus.

Trump reconoció que se había encontrado con Maxwell “numerosas veces” a lo largo de los años, pero dijo que no había estado siguiendo su caso.

También se le preguntó al presidente si cree que Maxwell se volverá contra hombres poderosos, incluido el príncipe Andrés, que se ha enfrentado a la presión pública para explicar su relación con Epstein y una de sus acusadoras, Virginia Roberts Giuffre. Giuffre ha alegado que fue forzada a tener encuentros sexuales con el príncipe mientras era menor de edad.

Trump respondió a Maxwell: “No sé. Realmente no lo he seguido demasiado. Solo le deseo lo mejor, francamente. Me he encontrado con ella en numerosas ocasiones a lo largo de los años, especialmente porque viví en Palm Beach. Supongo que vivían en Palm Beach. Pero le deseo lo mejor. Sea lo que sea. No sé la situación con el príncipe Andrés. Simplemente no sé. No lo sé”.

Maxwell es una exconfidente y exnovia de Epstein, el presunto traficante sexual multimillonario que murió por suicidio en la cárcel el año pasado.

Maxwell está acusada de incitación y conspiración para atraer a menores a viajar para participar en actos sexuales ilegales, transporte y conspiración para transportar menores con la intención de participar en actividades sexuales criminales y dos cargos de perjurio. Se le negó la libertad bajo fianza la semana pasada. Ella ha negado cualquier delito.

El juez federal que ordenó que Maxwell permaneciera en la cárcel a la espera de su juicio dijo que sus importantes recursos financieros, lazos internacionales y su “capacidad extraordinaria para evitar la detección” la convirtieron en un individuo en riesgo de fuga.

Erica Orden y Kara Scannell de CNN contribuyeron a este informe.