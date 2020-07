Análisis | Trump socava su nueva estrategia contra el coronavirus al ocultar expertos y hechos

Noticias CNN

(CNN) — El nuevo esfuerzo de autoconservación política del presidente Donald Trump para demostrar que tiene control sobre una pandemia que está matando a cientos de estadounidenses todos los días está siendo expuesto por su negativa a compartir el escenario con expertos científicos, o los hechos.

En un día que puso al descubierto su estrategia de campaña remodelada, Trump lanzó un duro impulso de ley y orden, intensificó una Guerra Fría con China e intentó demostrar que está manejando la lucha contra el covid-19 después de semanas de abandono.

El presidente ha estado agitándose durante días, debido a que un aumento vicioso en las infecciones corre por el cinturón solar, causado en parte por los gobernadores que atendieron sus llamados de apertura antes de que se suprimiera el patógeno.

Con una encuesta que lo muestra 20 puntos por detrás del presunto candidato demócrata Joe Biden sobre quién puede manejar mejor la situación, Trump ha dado el raro paso de realizar una reversión parcial en el uso de máscaras aunque todavía es reacio a modelar uno en público. También decidió que la negación absoluta de la peor crisis de salud pública en 100 años no estaba funcionando y ha regresado a la sala de reuniones de la Casa Blanca para hacer girar el desastre lo mejor que pueda.

El ancla de las nuevas y contundentes sesiones informativas de Trump es una apertura libreteada en la que escoge los aspectos más esperanzadores de una pandemia que ha destruido el ritmo de la vida cotidiana estadounidense y ha puesto al revés la economía. El miércoles fue otro día trágico, con otras 1.195 nuevas muertes y 71.695 nuevas infecciones.

En sus dos sesiones informativas hasta el momento, su enfoque renovado parece más un ejercicio político cosmético que un intento de proporcionar al país consejos de salud pública significativos a medida que la pandemia empeora.

Y el nuevo tono detectado por algunos comentaristas políticos no sobrevivió a una entrevista de Fox News en la que el presidente volvió a dudar del valor de las pruebas de diagnóstico, que según los científicos es crucial para aislar a los pacientes recién infectados y detener la propagación de la enfermedad.

Otro problema es que el presidente no aparecerá junto a expertos en salud pública como el Dr. Anthony Fauci y la Dra. Deborah Birx.

“Me están informando, me reuniré con ellos. Acabo de hablar con el Dr. Fauci, el Dr. Birx está afuera y me están dando todo lo que saben a partir de este momento y yo estaré dando la información para ustedes”, dijo Trump el miércoles.

“Creo que es probablemente una forma muy concisa de hacerlo. Parece estar funcionando muy bien”.

Sin embargo, Trump hizo declaraciones engañosas que un experto en salud pública nunca hubiera dicho, pero que parece pensar que son políticamente útiles. Culpó a los migrantes de México que cruzan la frontera cerrada por causar un aumento en los casos, junto con los jóvenes que asistieron a las protestas contra el racismo.

El presidente también afirmó que los niños con sistemas inmunes fuertes no llevan el coronavirus a casa y que todas las escuelas pueden abrir en el otoño. No proporcionó ninguna evidencia científica para la afirmación ni explicó, por ejemplo, por qué los niños, que a menudo contraen la gripe y los resfriados en clase, no tendrían un riesgo similar de transmitir el coronavirus.

Y una vez más, Trump afirmó falsamente que Estados Unidos está haciendo “cosas asombrosas” en comparación con otros países mientras combate el virus. De hecho, Estados Unidos va muy por detrás de otras naciones altamente industrializadas en la supresión de las curvas de infección y lidera el mundo en infecciones y muertes.

“El presidente no quiere que los doctores Fauci o Birx estén allí porque son verificadores de hechos en tiempo real”, dijo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de Medicina de la Universidad George Washington, a Kate Bolduan de CNN.

“Sin ellos, él puede decir cosas que son engañosas o falsas”, dijo Reiner, utilizando como ejemplo la interpretación engañosa del presidente de las estadísticas sobre una tasa positiva en las pruebas.

“La verdad es la verdad y cuanto más entienda el público, mejor se adherirá al público, ya sabes, una política prudente”, dijo.

Trump quiere abrir las escuelas

El enfoque de Trump para controlar el virus, que tiende a poner sus propios intereses políticos por encima del razonamiento basado en la ciencia, se extiende a la reapertura de las escuelas, lo que quiere hacer para que el país vea que vuelve a la apariencia de normalidad antes de las elecciones de otoño.

Pero los expertos no están de acuerdo con sus llamados.

“Él quiere abrir las escuelas, independientemente de lo que diga la ciencia. Y la ciencia es bastante clara. Si abre escuelas en áreas o distritos escolares donde hay un alto nivel de transmisiones de virus, por ejemplo hacerlo en Houston hoy o San Antonio o Phoenix, fracasará “, dijo Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de la Universidad de Baylor.

“Fracasará porque los niños no solo transmiten el virus sino que los adultos, los vendedores entran y salen de las escuelas”, dijo Hotez en “The Situation Room with Wolf Blitzer” de CNN.

“Lo que sucederá dentro de dos semanas es que los maestros comenzarán a ingresar a los hospitales, a las UCI. Serán conductores de autobuses, trabajadores de la cafetería y los padres comenzarán a enfermarse. Es insostenible. No es sostenible”.

El presidente también se detiene en los pocos acontecimientos positivos en medio de un momento sombrío mientras el país lucha contra un virus que ya ha matado a más de 140.000 estadounidenses.

El miércoles, promocionó un nuevo acuerdo con Pfizer para producir y entregar 100 millones de dosis de una vacuna cuando esté disponible. Con un ojo en los votantes mayores que se han enfriado con él, según las últimas encuestas, anunció nuevas medidas para ayudar a los hogares de ancianos y los centros de atención a largo plazo.

Aun así, por una vez, y a pesar de que gran parte de su presentación fue muy engañosa, el presidente no destruyó su propia estrategia con mala disciplina.

En gran medida evitó verse envuelto en enfrentamientos malhumorados con periodistas y salió del encuentro después de solo unas pocas preguntas. Entonces, si su regreso al podio es una táctica política en lugar de un esfuerzo genuino por cambiar su enfoque sobre un virus que ha minimizado y administrado mal, puede haber hecho al menos un poco de bien a los ojos de su equipo de campaña.

El discurso de la ley y el orden de Trump en los suburbios

Otra parte de la estrategia electoral remodelada del presidente se exhibió el miércoles temprano cuando anunció que “aumentaría” los agentes federales de aplicación de la ley en Chicago y otras ciudades, a pesar de la oposición de los funcionarios de gobiernos locales y estatales.

El plan, otra forma en la que Trump ha utilizado su poder ejecutivo para cumplir objetivos políticos personales, solidifica su esfuerzo por retratar a los demócratas como débiles ante el crimen y crear una imagen de una nación asediada por elementos radicales, anarquistas y asombrosos bajo lo que él dice que son esfuerzos liberales para destruir a la Policía. La medida llega después del envío de funcionarios federales a Portland, Oregón, a quienes se ha visto arrestar a los manifestantes mientras vestían uniformes de camuflaje y sin identificar su nombre y rango. Los críticos han advertido que el presidente está complaciendo las tendencias autoritarias y promocionando una crisis de orden público para desacreditar las manifestaciones de Black Lives Matter.

“Trabajaremos todos los días para restaurar la seguridad pública, proteger a los niños de nuestra nación y llevar a los perpetradores violentos ante la justicia”, dijo Trump. “Lo hemos estado haciendo y han estado viendo lo que sucede en todo el país”.

“Acabamos de comenzar este proceso y, francamente, no tenemos más remedio que involucrarnos”, dijo el presidente, anunciando despliegues del FBI, el Servicio de Alguaciles de EE.UU., la Agencia de Control de Medicamentos y la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego.

Desde el punto de vista de Trump, el esfuerzo tiene sentido político. Mientras los alcaldes y gobernadores demócratas se resisten a su presión y dicen que no aceptarán los “soldados” y la “policía secreta” de Trump en sus calles, puede acusarlos de no tomar en serio la seguridad de los estadounidenses. Es un acto dirigido directamente a los votantes suburbanos que se han alejado de los republicanos desde las elecciones de 2016. Trump ha tocado repetidamente temas de orden público, aparentemente diseñados para jugar con los temores de los votantes blancos, quienes él cree que ven a los demás como un enemigo que amenaza su visión de la cultura tradicional estadounidense.

Así lo puso un comunicado de prensa de la campaña de Trump este miércoles: “Su familia no estará segura en el Estados Unidos de Biden”.

El presunto candidato demócrata arremetió contra el presidente en lo último de lo que se están convirtiendo en intercambios cada vez más intensos en una campaña que ha permanecido inactiva durante meses a medida que la crisis pandémica se ha profundizado.

“La forma en que trata a las personas en función del color de su piel, su origen nacional, de dónde son, es absolutamente repugnante”, dijo Biden en un foro virtual organizado por la Unión Internacional de Empleados de Servicio.

“Ningún presidente en ejercicio ha hecho esto”, dijo. “Nunca, nunca, nunca. Ningún presidente republicano ha hecho esto. Ningún presidente demócrata. Hemos tenido personas racistas, y han existido, que intentaron ser elegidos presidente; él es el primero que ha sido elegido”.

Trump intensifica el enfrentamiento con China

En otro ejemplo de la forma en que Trump está utilizando el poder presidencial para impulsar un tema de campaña, la administración anunció el miércoles el cierre de choque del consulado de China en Houston, Texas.

El Departamento de Estado acusó a Beijing de participar en operaciones masivas de espionaje ilegal durante años, pero no dijo si hubo un incidente individual que desencadenó la medida.

El secretario de Estado Mike Pompeo ha estado de gira por Europa buscando obtener el apoyo de los aliados estadounidenses en un amplio frente contra Beijing.

Hay evidencia creíble que sugiere que China ha estado robando propiedad intelectual de EE.UU. y ha utilizado sus servicios de espionaje para tratar de infiltrarse en establecimientos del gobierno, militares, de ciencia e inteligencia de EE.UU.

Pero la nueva represión, que está acelerando un serio deterioro en los lazos entre la superpotencia establecida y el poder en ascenso, se produce cuando la Casa Blanca busca un chivo expiatorio en China, el origen del nuevo coronavirus, para encubrir las negativas anteriores de Trump de que la pandemia amenazaría a Estados Unidos.

Pero al igual que no puede controlar lo que sucede después con el virus, Trump ahora es vulnerable, y China podría reaccionar ante el cierre de su consulado de Houston. Si bien atacar a Beijing ha sido durante mucho tiempo una táctica en las campañas presidenciales, no está claro que todos los votantes den la bienvenida a un nuevo enfrentamiento con un poderoso rival extranjero, especialmente uno exacerbado para beneficio político personal.