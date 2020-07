Así evolucionaron los mosquitos para picar a los humanos (y lo que eso significa para el futuro)

Noticias CNN

(CNN) –– No todos los mosquitos son iguales, incluso si lo parecen cuando te pican.

Existen alrededor de 3.500 especies de mosquitos en todo el mundo, pero solo unas pocas son responsables de contagiar enfermedades infecciosas a los humanos.

Entre los mosquitos sedientos de sangre humana se encuentra el Aedes aegypti, el principal propagador de la fiebre amarilla, el virus del Zika, el dengue y el virus del chikungunya.

Pero, ¿cómo evolucionaron los mosquitos Aedes aegypti para especializarse en picar a las personas? Una nueva investigación, publicada este jueves en la revista Current Biology, reveló que dos factores desempeñaron un papel importante: el clima seco y la vida en la ciudad.

Los científicos estudiaron estos mosquitos en el África subsahariana y descubrieron que los insectos en realidad tienen paladares de gran alcance.

“Existe una gran diversidad en las preferencias de mosquitos. A algunos les gusta picar a los humanos y a otros no”, explicó el coautor del artículo Noah Rose, investigador postdoctoral en la Universidad de Princeton en Nueva Jersey.

“Al principio pensamos que a los mosquitos que vivían cerca de la gente simplemente les gustaría picar a las personas y que a los que vivían en los bosques no les gustaría”, indicó Rose. “Nos sorprendió mucho que ese no fuera el caso”, añadió.

Si bien los mosquitos que viven cerca de ciudades con alta densidad, como Kumasi en Ghana o Uagadugú en Burkina Faso, mostraron una mayor disposición para picar a los humanos, los investigadores encontraron que la vida de ciudad por sí sola no explica la evolución de estos insectos. De hecho, los mosquitos que viven en las grandes ciudades prefieren picar a los animales en lugar de los humanos.

Ahí es donde entra el segundo factor, el clima seco. En áreas con estaciones secas severas, como la región del Sahel de África ––que se extiende desde Senegal hasta Sudán y Eritrea––, los mosquitos evolucionaron para tener una fuerte preferencia por los humanos.

“Los mosquitos dependen de los contenedores de agua para sus larvas”, le dijo Rose a CNN. “Entonces, en lugares con una intensa y larga estación seca los mosquitos se vuelven muy dependientes de los humanos que almacenan agua”, añadió.

La evolución de los mosquitos para picar a los humanos es una consecuencia de su dependencia de reproducción en áreas cercanas a la vida humana de la ciudad. Eso significa que la urbanización en las próximas décadas podría llevar en un futuro a más mosquitos que piquen a los humanos.

La urbanización puede provocar un mayor cambio en los mosquitos

Se espera que el África subsahariana tenga un incremento en el número total de nacimientos durante las próximas décadas, así como también una esperanza de vida más larga, según los datos de proyección de población de las Naciones Unidas. Eso implica un aumento estimado de la población de 1.005 millones en los países del África subsahariana en las próximas tres décadas, para una población total proyectada de más de 2.1000 millones de personas.

La nueva investigación pronostica que esta rápida urbanización impulsará la evolución de los mosquitos y generará un cambio hacia las picaduras a humanos en muchas grandes ciudades para 2050.

Los investigadores Noah Rose y Gilbert Bianquinche examinan el agujero de un árbol en busca de larvas de Aedes aegypti. Más de la mitad de la población mundial vive en áreas donde están presentes los mosquitos Aedes aegypti.

“Deberíamos estar observando de cerca estos mosquitos”, afirmó Rose, y señaló que el futuro de las adaptaciones de estos insectos aún es incierto.

“Realmente no sabemos qué sucederá cuando la urbanización del África subsahariana vaya más allá de lo que vemos en la actualidad. Pero sabemos que algo ocurrirá y creemos que será un cambio para picar a más humanos”, añadió.

Y eso también significa que la forma en que los mosquitos transmiten enfermedades podría cambiar.

Rose sostuvo que si los científicos y los funcionarios de salud pública tienen en cuenta cómo la urbanización y el cambio climático afectarán a los mosquitos, las personas pueden estar mejor preparadas para enfrentar las transformaciones en la manera en que se propagan las enfermedades.

Pero, a corto plazo, los investigadores aseguraron que no se espera que el cambio climático genere alteraciones relevantes en la dinámica de estación seca que impacta el comportamiento de los mosquitos.

Los mosquitos pueden estar en diferentes hábitats

Al equipo internacional de científicos le tomó más de tres años realizar la investigación y recolectar muestras de huevos de mosquitos en una amplia gama de hábitats en 27 lugares de África.

“Me sorprendió que el hábitat inmediato no tuviera tanto impacto: los mosquitos en los bosques y pueblos cercanos presentaron un comportamiento similar”, dijo Rose.

“Pensamos que tal vez trasladarse a paisajes humanos sería un factor clave de atracción hacia las personas. Pero parece que los mosquitos vuelan muy fácilmente entre estos dos hábitats para que su comportamiento diverja en muchos casos”, explicó.

Los mosquitos pueden vivir en un “mosaico de hábitats” dentro de la misma región, lo que implica que prevenir las enfermedades transmitidas por ellos sea un desafío aún mayor, agregó Rose.

“Incluso si te deshaces de los mosquitos que pican a los humanos en un lugar determinado, hay una gran diversidad de mosquitos en un hábitat. Son realmente buenos para resolver problemas y sobrevivir en diferentes hábitats”, explicó Rose.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que el control de mosquitos puede reducir efectivamente la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el zika y la fiebre amarilla, pero “el control de mosquitos es complejo, costoso y atenuado por la extensión de la resistencia a los insecticidas”.

Más de la mitad de la población mundial vive en áreas con presencia de los mosquitos Aedes aegypti, según la OMS, y los mosquitos causan millones de muertes cada año, lo que los convierte en uno de los animales más letales del mundo.

¿Cómo protegerte de los mosquitos?

Para las personas que viven o viajan a lugares donde prevalecen las enfermedades transmitidas por mosquitos, hay una serie de recomendaciones que puedes poner en práctica para prevenir las picaduras de mosquitos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los Institutos Nacionales de Salud y la OMS:

Usa repelente contra insectos que tenga uno de los siguientes ingredientes activos: DEET, picaridina (conocido internacionalmente como KBR 3023 o icaridin), IR3535, aceite de eucalipto de limón, para-metanodiol o 2-undecanona. En Estados Unidos, asegúrate de usar un repelente de insectos aprobado por la Agencia de Protección Ambiental. Es importante aplicar de nuevo el producto cada tres o cuatro horas.

Utiliza ropa que cubra tus brazos, piernas y otra piel expuesta. También puedes usar sombreros con mosquiteros para proteger el cuello y cara. Y, aunque no sea algo muy de moda, meter los pantalones en las medias también ayuda.

Ponle permetrina a la ropa y el equipo que uses, pues ayuda a repeler a los mosquitos y te protegerán incluso después de múltiples lavadas. Pero no utilices productos de permetrina directamente sobre la piel.

Mantén los mosquitos afuera con pantallas en tu ventanas y puertas, o dejando las ventanas cerradas y usando el aire acondicionado, si es posible.

Duerme debajo de un mosquitero si es difícil mantener a esteos insectos fuera de tu hogar u hotel, o si viajas a un área con mosquitos que transmiten enfermedades.

Los lugares de trabajo en áreas con mosquitos que pican a los humanos pueden reducir el riesgo para los empleados al eliminar el agua estancada; retirar neumáticos, cubos y otros artículos que acumulen agua; y cubriendo y almacenando equipo al aire libre.