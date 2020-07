Demi Lovato y Max Ehrich están comprometidos

Noticias CNN

(CNN) — Demi Lovato está comprometida.

La cantante y actriz anunció en Instagram el miércoles por la noche que ha encontrado a su compañero de vida en el actor Max Ehrich.

“Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamó su ‘pequeña compañera’, algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene mucho sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona”, escribió Lovato junto a una serie de fotos.

When I was a little girl, my birth dad always called me his “little partner” – something that might’ve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today I’m officially going to be someone else’s partner. @maxehrich – I knew I loved you the moment I met you. It was something I can’t describe to anyone who hasn’t experienced it firsthand but luckily you did too.. I’ve never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. I’m honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express but I’m ecstatic to start a family and life with you. I love you forever my baby. My partner. Here’s to our future!!!! 😩😭❤️🥰😍 Ps. THANK YOU @angelokritikos FOR HIDING BEHIND ROCKS AND CAPTURING THE ENTIRE THING!!! I love you boo!!!

Las imágenes muestran a Lovato y Ehrich abrazados en una playa. Ella lleva un gran anillo de compromiso en su dedo.

“Me siento honrada de aceptar tu mano en matrimonio”, escribió. “Te amo más de lo que un pie de foto puede expresar, pero estoy extasiada de comenzar una familia y una vida contigo”.

En su propio Instagram, Ehrich le escribió a Lovato que no podía “pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa”.

El compromiso se produce en un año en el que Lovato ha hablado acerca de la conversación que tuvo con sus padres sobre su sexualidad y la posibilidad de que pudiera terminar con una mujer.

“Fue realmente, como, emocional pero realmente hermoso”, dijo Lovato en enero. “Después de que todo estaba listo, estaba temblando y llorando y me sentí abrumada”.

En ese momento dijo que todavía no estaba segura de cómo sería su futura familia.

“No sé cómo será mi futuro”, continuó. “No sé si voy a tener hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con una pareja o sin ella”.

Después de abrirse hace tiempo respecto a sus propios problemas de salud mental, Lovato también habló en abril sobre la salud mental durante la pandemia de covid-19.

“Muchos se han quedado solos con sus pensamientos, sus ansiedades, sus abusadores y están luchando con la incertidumbre de estos tiempos”, escribió Lovato en el pie de foto. “Es por eso que estoy ayudando a lanzar #TheMentalHealthFund para apoyar a las organizaciones que satisfacen la creciente demanda de asesoramiento de crisis debido al covid-19”.

Lisa Respers France y Marianne Garvey contribuyeron a este informe.