La actriz de “Glee” Heather Morris comparte un emotivo baile en homenaje a Naya Rivera

(CNN) –– La actriz Heather Morris le rindió un homenaje a su fallecida amiga y compañera de reparto en “Glee” Naya Rivera con un baile que publicó en su cuenta de Instagram.

En el video, Morris se mueve al ritmo de la canción de Rivera “Radio Silence”, en el patio de su casa. La publicación incluyó un mensaje amoroso sobre Rivera y su muerte reciente, tras desaparecer en un lago en California.

“Quiero compartir algo muy personal con todos ustedes”, escribió la actriz. “El duelo es muy diferente para todos, pero una cosa es cierta: he sentido que es difícil sentir alegría o estar ocupado mientras vives el luto sin pensar que no estás honrando a esa persona o te estás olvidando de ella”, añadió.

Morris también señaló que fue su esposo, Taylor Hubbell, quien le recordó que el duelo por alguien puede tomar cualquier forma y que “honrar a una persona puede significar que estás disfrutando tu vida POR ellos”.

I want to share something very personal with you all… Grieving looks very differently on everyone…but one things for certain: I’ve felt it’s hard to feel joy or keep busy when mourning without thinking that you’re not honoring that person or you’re forgetting about them. But @hubbell_woodshop reminded me that honoring someone can mean you’re enjoying your life FOR them… I made it to 1M followers in these last few weeks and at first I was resentful because I gained them from a tragedy, but after giving it a breath.. I realized you all have just surrounded me with love and support. That I just see you angels wrapping your wings around me 🙏🏻 So I’m celebrating 1Million today in a tribute to @nayarivera with her music and her voice that will forever be my favorite

Morris continuó: “Llegué a 1 millón de seguidores en estas últimas semanas y al principio estaba resentida porque los gané a raíz de una tragedia, pero después de respirar profundo… me di cuenta de que todos ustedes solamente me han rodeado de amor y apoyo. Que solo veo a ángeles envolviendo sus alas a mi alrededor”.

“Así que hoy celebro 1 millón en un homenaje a @nayarivera con su música y su voz, que será mi favorita para siempre”, añadió.

Morris ha compartido algunas publicaciones sobre Rivera desde que se ahogó accidentalmente mientras nadaba en el lago Piru en California, a principios de este mes.