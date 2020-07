One Direction cumple 10 años: sus inicios, el éxito internacional y la separación de la desaparecida ‘boy band’

Noticias CNN

(CNN) — Hoy se celebra el décimo aniversario de la agrupación británico-irlandesa One Direction, que les ha prometido a sus pacientes fanáticos algo especial para celebrar la ocasión.

A principios de este mes, la muy querida ‘boy band’ reveló que lanzaría un nuevo sitio web este 23 de julio, con un video de celebración hecho para sus fanáticos.

Se espera contenido nuevo, incluidas listas de reproducción interactivas, así como EP remasterizados con lados B y canciones raras, remixes, grabaciones en vivo y versiones acústicas de sus canciones.

Este es un vistazo a algunos de los momentos más emblemáticos de la banda.

‘The X Factor’

El grupo comenzó en 2010 en “The X Factor” después de que Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson se presentaran en las audiciones de este programa.

Individualmente, no lograron pasar a la siguiente ronda, pero formaron una banda, que ahora es una de las más exitosas de la historia.

Niall Horan, Liam Payne, Zayne Malik, Louis Tomlinson y Harry Styles de One Direction en el Jingle Bell Ball en O2 Arena en diciembre de 2011 en Londres.

La banda en el Teatro Ariston durante el 62 Festival Musical en San Remo en febrero de 2012.

Desde su formación, One Direction ha sido un fenómeno global.

La banda ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha tenido más de 21.000 millones de transmisiones en todas las plataformas, según Legacy Recordings.

Su canal de YouTube tiene más de 31 millones de suscriptores y más de 10.000 millones de visitas.

Harry Styles y Niall Horan en el 102.7 KIIS FM Jingle Ball 2015 en diciembre de 2015 en Los Ángeles, California.

One Direction en el Kiis FM's iHeartRadio Jingle Ball presentado por Capital One en diciembre de 2015 en Los Ángeles, California.

La banda, ya sin Zayn Malik, en los BBC Music Awards en la Genting Arena en diciembre de 2015 en Birmingham, Inglaterra.

Liam Payne y Louis Tomlinson con su premio al Video del Año de un Artista Británico en los BRIT Awards 2016 en The O2 Arena en febrero de 2016 en Londres.

Éxitos internacionales

One Direction, también conocido como 1D, tuvo un gran éxito en el Reino Unido, con cuatro sencillos número uno allí, 14 top 10 en Reino Unido y un lugar en la lista Billboard Hot 100.

El grupo se convirtió en el primero en tener sus cuatro álbumes debutando en el número 1 en el Billboard 200.

Los fanáticos ven a One Direction en una presentación de la banda en los BBC Teen Awards en el estadio Wembley Arena el 9 de octubre de 2011 en Londres. (Crédito: Dave Hogan/Getty Images)

Premios

El grupo tiene una impresionante lista de galardones, incluidos los MTV Europe Music Awards, MTV Video Music Awards (VMA), Premios People’s Choice y Teen Choice Awards.

¿El adiós de “One Direction”?

Tienen una gran base de fanáticos

A pesar de anunciar una pausa hace cinco años, One Direction todavía tiene una gran base de fanáticos dedicada: el canal de YouTube del grupo tiene más de 31 millones de suscriptores y más de 10.000 millones de visitas, y el alcance combinado de las redes sociales oficiales de la banda en todas sus páginas es de 85,9 millones (incluye Facebook, Twitter e Instagram).

La banda ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha tenido más de 21.000 millones de transmisiones en todas las plataformas, según información de Legacy Recordings.

Zayn Malik dejó la banda

El grupo de cinco se convirtió en uno de cuatro en 2015, cuando Zayn Malik anunció que dejaría el grupo, poniendo en peligro el futuro de la banda.

El grupo se separa

Ese mismo año, corazones de todo el mundo se rompieron cuando los miembros restantes de la banda anunciaron que iban por caminos separados. Los cinco miembros han lanzado proyectos musicales.

Los fanáticos de One Direction aún pueden estar esperando esa reunión que se rumorea desde hace mucho tiempo, pero con suerte lo que ocurra este jueves ayudará a calmar su sed hasta que los muchachos sean más comunicativos con sus planes.