Hidroxicloroquina no ayuda a pacientes con covid-19, encuentra otro estudio

(CNN) — Nueva evidencia sugiere que el medicamento contra la malaria hidroxicloroquina no ayuda a los pacientes con covid-19.

Un estudio publicado en The New England Journal of Medicine el jueves encontró que la hidroxicloroquina, administrada sola o en combinación con el antibiótico azitromicina, no mejoró las condiciones de los pacientes hospitalizados con covid-19 leve a moderado.

El estudio, dirigido por investigadores en Brasil, incluyó a 504 pacientes con covid-19 confirmados que no necesitaban oxígeno suplementario o recibían hasta 4 litros por minuto de oxígeno. El estudio se realizó en 55 hospitales en Brasil.

Los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir cualquiera de los estándares de atención: hidroxicloroquina a una dosis de 400 mg dos veces al día o hidroxicloroquina a una dosis de 400 mg dos veces al día, más azitromicina a una dosis de 500 mg una vez al día durante siete días. Luego, los investigadores evaluaron cómo les iba a los pacientes 15 días después.

Ni la hidroxicloroquina sola ni la hidroxicloroquina con azitromicina parecieron afectar la condición de los pacientes en la marca de 15 días, mostró el estudio.

Además, los ritmos cardíacos inusuales y los niveles elevados de enzimas hepáticas fueron más frecuentes en pacientes que recibieron hidroxicloroquina sola o con azitromicina, según el estudio.

En general, los investigadores escribieron que “entre los pacientes hospitalizados con covid-19 leve a moderado, el uso de hidroxicloroquina, solo o con azitromicina, no mejoró el estado clínico a los 15 días en comparación con la atención estándar”.

El estudio fue financiado por la Coalición Covid-19 Brasil y EMS Pharma, una compañía farmacéutica en Brasil.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado a la hidroxicloroquina como un “punto de inflexión” para el tratamiento de pacientes con covid-19, y dijo que la tomó él mismo para prevenir la infección, pero varios estudios no han encontrado beneficios al tratar a los pacientes con covid-19 con el medicamento antipalúdico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) revocó su autorización de uso de emergencia tanto para la hidroxicloroquina como para un medicamento relacionado, la cloroquina, para el tratamiento de covid-19, diciendo que es poco probable que los medicamentos sean efectivos en el tratamiento del virus según las últimas pruebas científicas.

Los Institutos Nacionales de Salud anunciaron el mes pasado que suspenderían su ensayo clínico de hidroxicloroquina para pacientes con coronavirus.

Un estudio publicado este mes por investigadores del Sistema de Salud Henry Ford en el sureste de Michigan encontró que la hidroxicloroquina aumenta las posibilidades de supervivencia de los pacientes hospitalizados. Sin embargo, los investigadores que no participaron en el estudio lo criticaron, diciendo que no era de la misma calidad que los estudios anteriores que mostraron que la hidroxicloroquina no ayudaba a los pacientes.

Jen Christensen de CNN contribuyó a este informe.