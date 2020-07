LeBron James aboga por justicia en el caso de Breonna Taylor

Noticias CNN

(CNN) — La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se unió al creciente número de jugadores de la NBA que utilizan su disponibilidad de medios para exigir justicia por Breonna Taylor, una mujer negra que murió durante una redada policial en su apartamento en Kentucky en marzo.

“Quiero seguir arrojando luz sobre la justicia para Breonna Taylor y su familia y todo lo que está sucediendo con esa situación”, dijo James después de que los Lakers jugaran el jueves contra los Mavericks de Dallas.

LeBron es el más reciente jugador de la NBA que usa su tiempo con los periodistas para dirigir la conversación hacia el caso Taylor.

El alero de los 76ers de Filadelfia, Tobias Harris, solo tuvo un tema que discutir el lunes durante su sesión con los medios.

“Queremos asegurarnos de que (el fiscal general de Kentucky) Daniel Cameron arrestará a los policías y los agentes involucrados en la muerte de Breonna Taylor, y eso es todo lo que tengo que decir”, dijo Harris.

Harris dijo que esa sería su respuesta para cada pregunta. Su disponibilidad duró menos de un minuto.

James también pidió arrestos en el caso.

“Como uno de los líderes de esta liga, quiero que su familia sepa, y quiero que el estado de Kentucky sepa que ella nos importa y queremos justicia”, continuó James. “Lo que está bien está bien, y lo que está mal está mal”.

Taylor, una técnica de emergencias médicas de 26 años, murió cuando la policía derribó la puerta de su apartamento en una redada antinarcóticos y le disparó ocho veces, en Louisville, Kentucky.

Un policía involucrado en el tiroteo fatal fue despedido el mes pasado, según el departamento de policía, más de tres meses después de la muerte de Taylor.

Ninguno de los oficiales involucrados en el tiroteo ha sido acusado de algún delito.

Claman justicia por Taylor

Fuera de la NBA, en las Grandes Ligas también ha repercutido la historia de Taylor y el clamor por justicia en su caso. Los Rays de Tampa Bay, en su día debut, publicaron en su cuenta de Twitter varios mensajes para luchar contra la injusticia social y el racismo.

“Hoy es el día de apertura lo que significa un gran día para arrestar a los asesinos de Breonna Taylor”

El equipo también tuiteó: “El racismo sistemático es real. Unámonos para un cambio positivo”, acompañado de una línea de tiempo de la esclavitud estadounidense que dura 246 años y la segregación por 89.

