Microsoft revela ‘Halo Infinite’, ‘Fable’ y otros próximos juegos de Xbox Series X

Noticias CNN

Nueva York (CNN Business) — Microsoft reveló el jueves qué juegos estarán disponibles en la próxima generación de Xbox Series X. El anuncio se produce un mes después de que Sony presentara sus próximos juegos y el diseño de la PlayStation 5.

El primer y más esperado anuncio fue “Halo Infinite”, que Xbox afirma que es el juego “más grande y ambicioso de Halo jamás ha creado”. Tiene batallas más grandes y una nueva jugabilidad y paisajes. El protagonista, Master Chief, está de vuelta para otra aventura que abarca una región más amplia. El juego sale esta temporada navideña.

“Queremos asegurarnos de que este es un juego que se sienta genial para nuestros seguidores de toda la vida que han estado jugando juegos de ‘Halo’, así como un gran punto de entrada para nuevos jugadores”, dijo Chris Lee, jefe de estudio de Halo Infinite en 343 Industries, durante un evento de prensa luego del anuncio del jueves. El juego utilizará la potencia de procesamiento de Xbox Series X para generar gráficos de mayor resolución.

Algunos seguidores en la transmisión en vivo de YouTube no sonaban impresionados, comentando que el juego parecía genérico. La franquicia “Halo” es sinónimo de la marca Xbox, por lo que se han hecho muchas apuestas en “Halo Infinite”.

‘Hello Neighbor 2’

Cinco juegos fueron revelados durante la presentación, incluyendo “Hello Neighbor 2”, una secuela del popular juego de terror donde te metes en el sótano de tu vecino para descubrir un secreto. En “Hello Neighbor 2”, intentas encontrar a tu vecino que ahora ha desaparecido, mientras te acechan. El juego sale en 2021.

‘State of Decay 3’

Xbox también anunció “State of Decay 3”, el próximo juego de la franquicia de supervivencia zombi. Microsoft adquirió Undead Labs, el estudio detrás de “State of Decay” en 2018, el mismo año en que se lanzó la secuela anterior. En el tráiler, una mujer caza un alce zombi.

‘Forza Motorsport’

“Forza” es uno de los juegos que Xbox utilizó para mostrar su proyecto de juegos en la nube, Project xCloud, durante una demostración en la convención de juegos E3 del año pasado. El juego de carreras también está diseñado para mostrar la tecnología mejorada de la Xbox Series X, incluyendo el trazado de rayos, que ayuda a iluminar mejor las sombras y las luces. El juego está actualmente en una etapa temprana de desarrollo sin fecha de lanzamiento, y un tráiler de Xbox muestra a un equipo preparándose para una carrera con coches de mayor velocidad.

‘Everwild’

“Everwild” es sobre un mundo mágico lleno de amigos que coexisten pacíficamente con bestias inusuales. Dado que los tráileres del juego solo han mostrado fragmentos de películas de lo que se puede esperar, todavía no tenemos una buena idea de lo que los jugadores pueden hacer e interactuar en el juego. Dado el énfasis en el escenario, parece ser un juego sobre la exploración. El juego es desarrollado por Rare, que hizo el divertido juego pirata “Sea of Thieves.” No hay fecha de lanzamiento todavía.

‘Tell Me Why’

“Tell Me Why” es un juego narrativo de los desarrolladores de “Life is Strange” sobre gemelos que pueden ver visiones del pasado. El juego es el primero de un estudio importante en contar con un personaje transgénero, que será una bendición significativa para la representación LGBTQ en los videojuegos. Dependiendo de las decisiones que hagan los jugadores, el final de la historia cambiará. El juego saldrá el 27 de agosto.

‘Psychonauts 2’

El teaser de Xbox para “Psychonauts 2” era bastante diferente de los otros juegos: mostraba al actor Jack Black cantando en la banda sonora, intrigando a los fans de “School of Rock”. Al igual que la voz, el juego parece psicodélico, con globos oculares flotando alrededor y colores neón. Al igual que su precursor, “Psychonauts 2” parece ser un juego en 3D donde los jugadores saltan de plataforma en plataforma.

‘Fable’

La presentación terminó con una nota emocionante para los fans, revelando “Fable”, una franquicia de 16 años que está recibiendo un nuevo título para Xbox Series X. El tráiler no mostraba mucha jugabilidad, representando a un hada verde revoloteando por el bosque sólo para ser tragad< por un sapo. “Fable”, el cuarto juego de la franquicia es un juego de rol en el que los jugadores toman decisiones que afectan a la forma en que otros personajes los tratan. El juego llegará a Xbox y PC y todavía no hay fecha de lanzamiento.

Xbox anunció varios otros juegos, mostrando algunos que los fans han visto antes y dijo que juegos como “Los Mundos Exteriores” obtendrán más contenido ampliado. Tetris Effect, una versión colorida y fascinante de “Tetris”, también tiene un modo multijugador. Para los juegos de los cuales ciertas personas no están tan entusiasmadas, muchos estarán disponibles en el servicio de suscripción a Xbox Game Pass para que se puedan tener un sample a un costo menor.

“Microsoft dijo que todos los primeros juegos de fiesta estarán en Game Pass”, dijo David Cole, analista de la firma de investigación DFC Intelligence. “Creo que esa es su arma secreta porque es una propuesta de gran valor”.