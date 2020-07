Preguntas de la audiencia: lo que debes saber de la vacuna contra el coronavirus y su distribución

Noticias CNN

(CNN Español) – Como todos los viernes, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas que recibimos de nuestra audiencia.

En este episodio, el doctor aclara las dudas sobre tres de las vacunas que se elaboran contra el coronavirus, sobre su distribución, sobre las pruebas para detectar la enfermedad y la permanencia del virus en el cuerpo una vez se detecta la infección.

Puedes escuchar este episodio en Apple Podcasts, Spotify o tu plataforma de podcast favorita, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy, como es costumbre los viernes, responderemos algunas de las preguntas que nos han hecho a nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta

@drhuerta una pregunta ¿se puede hacer ejercicio con una marcarilla, caminar, correr etc cual es su recomendación?

— Jose Luis Diaz T (@joseluisdiazto) July 23, 2020

A pesar de ser muy incómodo, sí es posible hacerlo, José Luis.

No he leído estudios que demuestren que el hacer ejercicios con mascarillas afecte la oxigenación de la sangre o cause daño al organismo.

Sin embargo, si escoges zonas en las que no haya gente, puedes quitártela. Recuerda que el virus está en la gente, no en el aire libre.

Estimado Dr. @drhuerta, un paciente que ha tenido COVID-19 hace 70 días y ha recibido tratamiento, puede volver salir positivo en la prueba Serológica, es decir el IGM y el IGG positivo?

— Gastón (@gasma25) July 23, 2020

Hola, Gastón. Allí hay algo raro con esa prueba. Por lo general, la IgM ya no es detectable a la cuarta o quinta semana después de la infección.

Puede que haya algún problema con la prueba, pues a los 70 días solo la IgG debería salir positiva.

@drhuerta Saludos Dr. esta semana se habla de tres diferentes vacunas aun en desarrollo. Segun las características de cada una, se puede decir que una seria mejor q otra? Q una puede ser mas completa q otra?

— Edwin C (@Edwinc2013) July 23, 2020

Es muy buena tu pregunta, Edwin, pero aún no hay respuesta.

Solo tras los estudios de fase 3, cuando la vacuna se enfrente a un placebo, se podrá decir cuál protege más de la infección, y tiene, además, menos efectos secundarios.

buenas tardes doctor en cuanto tiempo se va el virus del organismo como seria la forma en la cual puedo regresar a trabajar

— cesar llanos silva (@Julcell31) July 22, 2020

Buena pregunta, César. Se estima que diez días después que desaparecen los síntomas, la persona deja de contagiar.

Si sabemos que la enfermedad dura aproximadamente 14 días, creo que es seguro decir que cuatro semanas después de la aparición de los síntomas, una persona puede ya regresar a trabajar, siempre con mascarilla y distanciamiento social, por supuesto, por respeto a los demás.

Excelente resumen @drhuerta. Entiendo que el mejor escenario es que se pueda tener una vacuna lista a inicios del 2021. ¿En cuanto tiempo estima estaría distribuida en Latinoamérica, en especial en Perú?

— César Meza Mont (@cesarmezamont) July 22, 2020

Excelente pregunta, César. Lamentablemente no hay respuesta para tu pregunta.

Algunos países, como Brasil y Argentina, están participando en los estudios, permitiendo que se pruebe la vacuna en sus pobladores, con la esperanza de que cuando esta salga, esos países estén entre los primeros en recibirla, pero eso no es seguro.

Dr. Huerta, escucho q las de vacunas ni han sido aplicadas a mayores de 55. Cuándo lo serán?

— Catalina Lohmann (@CatalinaLohmann) July 22, 2020

Tiene toda la razón, Catalina. Hasta ahora en fase 1 y fase 2, los estudios se han centrado en personas de 18 a 55 años.

Se espera que en fase 3, se incluya a los adultos mayores, que como sabemos, son grupos de alto riesgo.

@drhuerta hola Dr., tengo una pregunta, ¿si me contagio de un paciente asintomático es probable que yo también sea asintomática? #COVIDー19mx

— MARIA ATRISTAIN (@DivaAtristain) July 22, 2020

Excelente pregunta, María, pero lamentablemente eso no es cierto.

Uno puede contagiarse de una persona asintomática y desarrollar la enfermedad; como al revés, es decir, contagiarse de una persona con síntomas y ser asintomático.

No se sabe por qué los seres humanos reaccionamos de forma tan diferente frente al mismo virus.

Doctor una consulta que se la hago hace semanas.. el virus puede viajar en el humo de los fumadores y Vaperos ? Xq de ser así sería peligroso xq se podria esparcir más ? X favor su orientación

— TodosSonCorruptos (@AlvaroM19069539) July 22, 2020

Muy buena pregunta, Álvaro, pero no hemos leído ningún estudio que haya demostrado ese hecho.

Es posible que no, aunque estaremos atentos a las publicaciones científicas.

Doctor @drhuerta , si tuve contacto con una persona con Covid19 confirmado, después de cuántos días puedo hacerme la prueba serológica para descartar?

— ElMundoDeA (@wondergirl_17) July 21, 2020

Si tuvo contacto con una persona contagiosa, lo mejor es hacerse una prueba molecular o genética en la nariz para descubrir el virus dentro de los primeros diez días. Esa es la que descubre el virus.

La prueba serológica apenas empezará a ser positiva después de las dos semanas.

Eso porque esta mide la respuesta del cuerpo a la infección, pero no descubre al virus.

@drhuerta doctor una duda, es cierto que el acohol en gel tiene una función protectora de dos horas sobre la piel por lo que no requiere una aplicación constante?

— The.Piloncha (@MaapiCorrea) July 21, 2020

Excelente pregunta, Piloncha. El alcohol se evapora instantáneamente, por lo que es imposible que pueda tener una duración de protección de dos horas.

El alcohol actúa instantáneamente y es mejor usarlo apenas se sospeche de haber tocado algún objeto contaminado.

@drhuerta Hola doctor mi esposa y yo somos recuperados de covid pero mi niño no presentó síntomas, solo un día tuvo dolor de cabeza, el podría infectarse de covid más adelante?

— Carlos Gaona (@CarlosG21578209) July 21, 2020

Muy buena pregunta, Carlos.

Es posible que su niño ya haya sido contagiado y haya sido asintomático, pero es posible también que, por alguna razón no bien entendida, no se haya contagiado y pueda hacerlo en el futuro.

@drhuerta mi esposa tiene cáncer (ya se esta recuperando ) y tengo 2 hijos de 12 y 8 que quieren salir a correr a las 6 am al parque, es peligroso para ellos y para mi esposa?

— Cristian Ramirez Zav (@ZavRamirez) July 21, 2020

Lo siento mucho, me alegra que su esposa ya se esté recuperando.

Los niños pueden salir temprano, y si no hay gente alrededor, no es necesario que usen mascarillas. Pero si hubiera personas con las que ellos se pueden cruzar, sí las necesitan. ¡Gocen del ejercicio!

Hola doctor, mi más respetuoso saludo. Puede un niño que ha estado expuesto a covid19 ser contagiado?. Su cuidadora tiene síntomas . Es mi sobrino y mi hermana quiere que se lo cuide mientras se mejora la chica q lo cuida, yo cuido de mi madre de 79 años. Es prudente ? Gracias

— Ana cecilia serano (@anacecilia48) July 20, 2020

Excelente pregunta, Ana. Claro que sí, los niños también pueden contagiarse y sufrir de covid-19. En su caso, es posible que su sobrino esté contagiado y usted pueda contagiarse y llevarle el virus a su madre. Creo que si usted cuida a su sobrino, no debería estar con su madre por 14 días después de dejar de ver a a su sobrino.

