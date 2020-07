Alex Saab solicita arresto domiciliario por problemas de salud

Noticias CNN

(CNN Español) — El empresario colombiano Alex Saab, detenido el pasado mes de junio en Cabo Verde en virtud de una orden de extradición de Estados Unidos por la presunta comisión de delitos de sobornos a funcionarios venezolanos y de lavado de dinero, solicitó el viernes al director de la prisión de Isla do Sal ser puesto en arresto domiciliario por graves problemas de salud.

Según informa el despacho de abogados ILOCAD, que coordina su defensa internacional, se trataría de “problemas cardíacos, de glucosa y tiroides” que harían “simplemente razonable y justo” seguir su proceso de extradición en arresto domiciliario.

Argumentando plena confianza en el sistema de justicia de Cabo Verde, Saab detalló en la carta remitida al director de la cárcel de Isla do Sal que espera “con paciencia la decisión del sistema jurídico de Cabo Verde”, para así continuar el proceso de extradición en arresto domiciliario, pero teniendo acceso a tratamiento médico que evite un deterioro de sus problemas de salud.

Según informó a CNN el despacho de abogados International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD), fundado y dirigido por Baltasar Garzón, Alex Saab fue detenido en Cabo Verde mientras se encontraba enCal de Venezuela para adquirir recursos humanitarios de gran necesidad en el contexto del covid-19. Ante las acusaciones formuladas por Estados Unidos, ILOCAD confirmó a CNN que Saab está absolutamente convencido de su inocencia y de no haber cometido ningún delito y mucho menos en Estados Unidos, Cabo Verde o Venezuela.

