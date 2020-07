Noticias CNN

(CNN Español) — Colombia es el quinto país con más casos de coronavirus en Latinoamérica y aún no llega al pico. Esta semana, superó la marca de los 200.000 contagios confirmados. Mientras, hay preocupaciones por la capacidad hospitalaria, que se agota ante el azote del covid-19. Pese a una cuarentena establecida desde el 25 de marzo, con extensiones que flexibilizaron algunas medidas, el virus no le da tregua a Colombia.

Colombia no logra frenar el coronavirus, mientras la capacidad hospitalaria se agota

