Delegación diplomática noruega está en Caracas, atenta a situación política y sanitaria

(CNN Español) — El jefe de la misión de facilitadores de Noruega -de las reuniones de 2019 en Barbados entre delegados del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó-, Dag Halvor Nylander, confirmó a través de sus redes sociales que “diplomáticos noruegos están visitando Caracas con el propósito de actualizarse sobre la situación sanitaria y política del país”. CNN intentó comunicarse con la delegación noruega para ampliar los detalles de la visita sin, hasta ahora, haber obtenido respuesta.

Acerca de información publicada confirmo que diplomáticos noruegos están visitando Caracas con el propósito de actualizarse sobre la situación sanitaria y política del país.

— Dag Halvor Nylander (@DagNylander) July 24, 2020

El Centro de Comunicación del presidente de la Asamblea Nacional informó este viernes que fueron contactados por una delegación de representantes del reino de Noruega, quienes notificaron sobre su visita a Venezuela. La representación de Guaidó señala que los noruegos manifestaron que su viaje a Venezuela tiene como objetivo conocer la situación actual desde el punto de vista político y humanitario.

El equipo de Guaidó destaca que no existe en este momento ningún proceso de negociación y que le dejaron claro a la delegación noruega que la solución a la crisis llegará sólo a través de elecciones libres y justas.

Consultada por CNN, una fuente cercana a Guaidó dijo que ya sostuvieron un encuentro con la misión noruega, al tiempo que dejaron claro que eso no significa que se está reactivando un proceso de negociación. En el cara a cara -en el que según la fuente consultada no participaron representantes de Maduro-, el delegado de Guaidó planteó la importancia de acelerar la presión por ayuda humanitaria, la liberación de los opositores encarcelados y el retorno de la democracia. No está claro de momento si sostendrán o no un nuevo encuentro.

CNN intentó obtener comentarios del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro sin hasta ahora haber obtenido respuesta. Cabe destacar que a pesar de que el espacio aéreo está cerrado, los noruegos pudieron ingresar a territorio venezolano. Se desconoce cómo obtuvieron autorización para hacerlo.

En mayo de 2019, cuatro meses después de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en un acto reconocido por al menos 55 países, se inició el llamado “Mecanismo de Oslo” impulsado por el reino de Noruega con la participación de una representación de Guaidó y otra de Maduro. Muchas de las reuniones se escenificaron en Barbados, con los noruegos como facilitadores. La delegación de Maduro se levantó de la mesa de forma temporal el 7 de agosto en respuesta a nuevas sanciones emitidas por Estados Unidos tras acusar a Guaidó de apoyarlas. Días más tarde la delegación de Maduro condicionaba su regreso a la mesa de diálogo a que Guaidó se rectificara con respecto a su posición sobre el Esequibo, por considerarla entreguista. Argumento que Guaidó desmintió. El Esequibo es un territorio en disputa entre Venezuela y Guyana.

A mediados de septiembre, Guaidó mediante un comunicado señaló que el “Mecanismo de Oslo” se había agotado y que -a su juicio- “el régimen dictatorial de Maduro abandonó el proceso de negociación con excusas falaces”.