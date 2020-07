Olivia de Havilland, estrella de ‘Lo que el viento se llevó’, muere a los 104 años

Noticias CNN

(CNN) — La actriz Olivia de Havilland murió el domingo a la edad de 104 años.

De Havilland murió pacíficamente en su casa en París, Francia, por causas naturales, le dijo a CNN Lisa Goldberg, su publicista. Vivió en París durante casi seis décadas.

De Havilland surgió como una estrella durante la era de las películas clásicas, primero como pareja de Errol Flynn en aventureros como “Captain Blood” y “The Adventures of Robin Hood” y luego como Melanie Hamilton Wilkes en “Gone With the Wind” (1939), considerada la mejor película para hacer dinero de todos los tiempos cuando se ajusta por inflación.

A fines de la década de 1940 se había convertido en una de las mejores actrices de la pantalla.

Pero su rol por fuera del set en una demanda contra su empleador, Warner Bros., puede haber sido su logro más notable en Hollywood.

En 1943, de Havilland demandó al estudio después de que intentara extender su contrato de siete años, que expiraba. Bajo el sistema de estudio, los actores se enfrentaban a la suspensión sin paga si rechazaban los roles, y el tiempo de suspensión se agregaba a sus contratos.

La eventual victoria judicial de De Havilland ayudó a cambiar el poder de los grandes estudios de esa época a las mega-celebridades y las poderosas agencias de talentos de hoy.

“Los actores de Hollywood estarán siempre en deuda con Olivia”, escribió la amiga de Havilland y coprotagonista frecuente Bette Davis en su autobiografía, “The Lonely Life”.

Más tarde, De Havilland recordó lo gratificante que fue el fallo para ella.

“Estaba muy orgullosa de esa decisión, ya que corrigió un abuso grave del sistema de contratos: la extensión forzada de un contrato más allá de su término legal. Entre los que se beneficiaron con la decisión estaban los actores que lucharon en la Segunda Guerra Mundial y quienes, durante todo ese conflicto, estuvieron en suspensión”, dijo la actriz al Screen Actors Guild en una entrevista en 1994.

En los últimos años, Jared Leto le dio crédito a la llamada Ley de Havilland por ayudar a su banda, Thirty Seconds to Mars, en una disputa contractual con su sello discográfico.

Aproximadamente tres cuartos de siglo después de ese fallo histórico, de Havilland perdió una demanda que presentó contra los creadores de la miniserie de FX Networks 2017, “Feud: Bette and Joan”.

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar el caso después de que la centenaria no lograra convencer a un tribunal de apelaciones de California de que los cineastas la habían representado bajo una luz falsa y deberían haber obtenido su permiso para ser retratada en el drama.

Más importante aún para De Havilland, obtuvo la libertad de buscar mejores papeles en películas galardonadas como “To Each His Own” (1946), “The Snake Pit” (1948) y “The Heiress” (1949).

Su primera victoria en el Oscar, por “To Each His Own”, también destacó una relación a menudo tensa con su famosa hermana menor, Joan Fontaine. En la ceremonia de 1947, Fontaine trató de felicitar a su hermana en el backstage, pero De Havilland la hizo a un lado y, según los informes, le dijo a su agente de prensa: “No sé por qué hace eso cuando sabe cómo me siento”.

Fontaine, también ganadora del Oscar, murió en diciembre de 2013, a la edad de 96 años, alimentando la especulación de la prensa sobre si las hermanas habían terminado una de las disputas familiares más famosas de Hollywood antes de su muerte.

“Lamento no haber recordado ni un solo acto de bondad de ella durante toda mi infancia”, dijo Fontaine sobre su hermana en sus memorias, “No Bed of Roses”.

De Havilland rara vez hizo comentarios públicos sobre su hermana. Cuando se le preguntó sobre sus relaciones en una entrevista de 2006 con David Thomson, ella respondió: “¿Cómo puedo decirlo? Bueno, digamos que están quietas”.

En el momento de la muerte de Fontaine, emitió una declaración de que estaba “conmocionada y entristecida” por la noticia.

Shakespeare, luego espadachines

Olivia Mary de Havilland nació el 1 de julio de 1916 en Tokio de padres británicos. Tanto Olivia como Joan a menudo estaban enfermas cuando eran niñas, y su madre decidió regresar a Inglaterra para recibir tratamiento. Una escala en San Francisco llevó al trío a establecerse en Saratoga, California. Finalmente, los padres de las niñas se divorciaron y su madre se volvió a casar.

A De Havilland la picó el bicho de la actuación en una producción escolar de “Alicia en el país de las maravillas”. Su dedicación al oficio la llevó a desafiar la advertencia de su padrastro de no aparecer en obras de teatro y a abandonar su hogar temprano antes de graduarse de la escuela secundaria.

Obtuvo debut profesional como suplente de Gloria Stuart (quien sería más tarde la anciana Rose en “Titanic”) en la producción de Max Reinhardt de “A Midsummer Night’s Dream”. Después de que Stuart se retiró, De Havilland ganó el papel de Hermia e hizo su debut en el escenario en Shakespeare. La aparición en el Hollywood Bowl llevó a un contrato con Warner Bros. y la versión cinematográfica de la obra de 1935.

Pero otra película de 1935 la convirtió en una estrella, a los 19 años, asegurando su inmortalidad como parte de un gran equipo de pantalla. “Captain Blood” fue la primera de las ocho películas que emparejan a De Havilland con Errol Flynn.

Más tarde, De Havilland dijo que su coprotagonista bravucón fue su primer amor, pero que el momento nunca fue el correcto, especialmente para el rebelde Flynn.

“Me enamoré de él”, le contó a The New York Times en 1976. “Finalmente, me atrapó. Era inevitable enamorarse de él. Era tan travieso y encantador”.

Flynn tal vez marcó la pauta de su relación jugando bromas prácticas a su coprotagonista, incluso escondiendo una serpiente una vez en sus bragas antes de un cambio de vestuario.

“Lentamente penetró en mi mente obtusa la idea de que tales bromas juveniles no eran el camino al corazón de ninguna chica. Pero era demasiado tarde. No pude ablandarla”, admite Flynn en su autobiografía, “My Wicked, Wicked Ways”. Apunta que se había enamorado de De Havilland en su segunda película, “The Charge of the Light Brigade” (1936).

Si bien las películas con Flynn eran populares, los papeles rara vez eran desafiantes. La actriz comenzó a sentirse atrapada interpretando a heroínas hermosas pero recatadas.