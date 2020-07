Gobierno de Honduras dice que recibió equipo usado y en mal estado tras compra presuntamente irregular de hospitales móviles por US$ 48 millones

Noticias CNN

(CNN Español) — Dos de los siete hospitales móviles que el Gobierno de Honduras compró en marzo por casi US$ 48 millones a la empresa Elmed Medical Systems, Inc, que operaba como HospitalesMoviles.com, llegaron al país hace 17 días y aún no han sido instalados para atender a los pacientes de coronavirus.

Los 78 contenedores con los dos hospitales móviles debían ser inspeccionados como parte de la investigación que realiza el Ministerio Público por las presuntas irregularidades en su compra, tras denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción. La Fiscalía presentó el sábado un informe preliminar en el que asegura haber encontrado varias “anomalías”, entre ellas que los 44 vaporizadores recibidos, 22 para cada hospital, estaban “usados, deteriorados y con fecha de vencimiento del año 2016”.

El presidente Juan Orlando Hernández dijo el domingo, en su cuenta de Twitter, que es “inaceptable” recibir equipo usado y en mal estado. “No vamos a permitir que nos quieran estafar aprovechándose de nuestra necesidad de hospitales e insumos médicos”, escribió.

Se han cumplido 15 días desde que los primeros dos hospitales móviles llegaron a Puerto Cortés, y es necesario que su instalación no demore más, los pacientes necesitan esas camas y equipos funcionando para ser atendidos.

— Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) July 27, 2020

Invest-H, dijo en un comunicado que el equipo debía llegar “totalmente nuevo” y aseguró que una vez reciba el informe de la fiscalía, “procederá a hacer el respectivo reclamo al proveedor y exigirá la sustitución correspondiente”. Además, la institución reiteró su disposición para colaborar con la autoridades.

Axel López, representante de las proveedoras Elmed Medical Systems, Inc. y HospitalesMoviles.com, contratado por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) para la compra de los hospitales, dijo el lunes a CNN que los equipos enviados son nuevos y que no ha recibido ninguna queja formal por parte de las autoridades hondureñas sobre el estado del equipo.

Según López, tras ser recibidos por sus distribuidores, todos los equipos pasaron por una inspección en su almacenes antes de ser enviados a Honduras.

López aseguró que de haber equipo dañado, resolverá la situación directamente con su cliente Invest-H, con quienes asegura está en contante comunicación.

Hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal contra López o las empresas Elmed Medical Systems, Inc y HospitalesMoviles.com.

Hernández dijo también en Twitter que quiere ver los hospitales “funcionando cuanto antes” y pidió a la junta interventora que indaga las compras hechas por Invest-H, ente responsable de la gestión de proyectos del Gobierno, entre ellos la compra de hospitales móviles e insumos para atender la pandemia,”que se aseguren de revisar bien lo que viene en los contenedores”.

El Gobierno de Hernández nombró una junta interventora para que investigue las condiciones en las que Invest-H compró los hospitales y otros insumos y además diseñe e implemente un sistema de contratación transparente, según explicó José Boquín, miembro de la junta.

Marco Bográn, exdirector de Invest-H y responsable de la compra de los siete hospitales móviles, renunció a su cargo en junio y es investigado por la fiscalía de Honduras por sospechas de fraude, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos.

Bográn ha asegurado en reiteradas ocasiones que la compra de los hospitales móviles se hizo de manera correcta, y ha dicho que las acusaciones en su contra son una campaña de desprestigio contra el Gobierno de Honduras.

Según Bográn, los otros cinco hospitales llegarán al país en agosto.