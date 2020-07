Bill Gates dice que la mayoría de las pruebas de coronavirus son un “desperdicio completo” porque los resultados llegan muy tarde

Noticias CNN

(CNN) — Bill Gates criticó las pruebas de coronavirus en EE.UU. durante una entrevista con CNBC y dijo que la mayoría de las pruebas son un “desperdicio completo” porque los resultados tardan demasiado en ser revelados.

Gates, ex presidente ejecutivo y fundador de Microsoft, cree que las personas necesitan recuperar los resultados antes para poder “cambiar su comportamiento y no infectar a otras personas”.

“Lo más simple, que tiene que ver con tanta locura, es que no se debe compensar a alguien por hacerse una prueba que se necesita más de 48 horas para obtener el resultado”, dijo Gates el martes.

“Esa prueba es un desperdicio completo. Y a todos estos números sobre cuánto probamos, la mayoría es un desperdicio completo”, agregó, calificándolo de “loco” por tener que pagar por los resultados de la prueba que podrían tomar más de tres días y hasta una semana completa.

Estados Unidos tardó en implementar pruebas en todo el país en las primeras etapas de la pandemia, y los expertos dicen que los tiempos de respuesta para obtener resultados han obstaculizado la capacidad del país para frenar la propagación del virus.

El almirante Brett Giroir, subsecretario de salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, está de acuerdo con Gates en que las pruebas deben mejorarse.

“Comencé diciendo que nunca estaremos contentos con las pruebas hasta que tengamos tiempos de respuesta en 24 horas, y estaría contento con las pruebas de punto de atención en todas partes. Todavía no estamos allí. Hacemos lo que podemos hacer para eso”, le comentó Giroir a Jake Tapper de CNN en el programa “State of the Union”.

Giroir indicó que la mitad de las pruebas realizadas en EE.UU. se realizan en grandes laboratorios comerciales con un tiempo de respuesta promedio para los resultados de las pruebas de 4,27 días, y dijo que “necesitamos mejorar continuamente nuestro ecosistema”.

Giroir aseguró que Quest y LabCorp han sido autorizados para realizar pruebas de grupo, lo que ayudará a mejorar la eficiencia. Las ciudades donde hay brotes también agregarán más pruebas.

Estados Unidos administró 733.243 pruebas el 28 de julio, que es casi el triple de la cantidad de pruebas que se administraron cerca de fines de abril, según datos del Proyecto de Seguimiento Covid.

Gates ha donado cientos de millones de dólares para el tratamiento y la investigación de vacunas contra el covid-19 a través de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Devan Cole de CNN contribuyó a este informe.