Estudio en monos deja buenas noticias para vacuna experimental de Moderna

(CNN) — Un estudio realizado en monos sugiere que la vacuna experimental para el coronavirus de Moderna podría proteger contra lo más grave de la enfermedad y reducir el riesgo de transmitir el virus a otras personas.

Moderna comenzó el lunes la prueba avanzada de fase 3 de su vacuna experimental en humanos en Estados Unidos, el avance más rápido de una nueva vacuna en Estados Unidos. Pero el rápido proceso de desarrollo de la vacuna significa que esta no se probó exhaustivamente en animales antes de pasar a las personas.

Un equipo del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que ayudó a desarrollar la vacuna, la probó en monos macacos rhesus. Luego infectaron los monos con el virus, un experimento que sería difícil, éticamente, en humanos.

Pruebas con monos: Si bien los monos se infectaron, la vacuna pareció interferir con la propagación del virus en los animales, informó el equipo del NIAID en The New England Journal of Medicine.

“Sorprendentemente, después de dos días, no se detectó ningún virus de replicación en los pulmones de siete de los ocho macacos en ambos grupos vacunados, mientras que los ocho animales inyectados con placebo continuaron teniendo virus de replicación en el pulmón”, señalaron los investigadores del NIAID en un comunicado.

Ninguno de los monos que recibieron la dosis más alta de vacuna tampoco tenía virus en la nariz. Eso sugeriría que la vacuna podría prevenir la propagación del virus, incluso si las personas se infectan.

“Esta es la primera vez que se ha demostrado que una vacuna experimental de covid-19 probada en primates no humanos produce un control viral tan rápido en la vía aérea superior”, señalaron los investigadores.

“Una vacuna para covid-19 que reduce la replicación viral en los pulmones limitaría la enfermedad en el individuo, mientras que la reducción del desprendimiento en la vía aérea superior podría disminuir la transmisión del SARS-CoV-2 y, en consecuencia, reducir la propagación de la enfermedad”, agregaron.

Los investigadores señalan que no está nada claro que los monos respondan al virus de la misma manera que las personas. Pero notaron que el virus parece replicarse en las narices de los monos de la misma manera que lo hace en las personas.

Una preocupación era que la vacuna podría hacer que el cuerpo reaccionara de forma exagerada a una infección verdadera más adelante, una respuesta conocida como enfermedad respiratoria mejorada asociada a la vacuna. Esto no sucedió en los monos, dijeron los investigadores.