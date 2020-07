Machine Gun Kelly confirma romance con Megan Fox: “Esperé una eternidad para encontrarte de nuevo”

Noticias CNN

(CNN) –– El rapero Machine Gun Kelly parece haber confirmado su romance con la actriz de Hollywood Megan Fox.

Tras semanas de especulaciones acerca de su relación, el músico de 30 años, cuyo verdadero nombre es Colson Baker, publicó en Instagram una reveladora foto junto a la estrella de Transformers.

waited for eternity to find you again … 🔪💫❤️🔪

En la selfi a blanco y negro, tomada frente al espejo, la pareja saca la lengua mientras sus brazos abrazan la cintura del otro.

El mensaje que acompaña la fotografía dice: “Esperé una eternidad para volver a encontrarte” y siguen emojis de corazones y cuchillos.

CNN se ha comunicado con los representantes de Machine Gun Kelly y Megan Fox para obtener más comentarios.

Fox, de 34 años, conoció al músico en el set de su próxima película Midnight in the Switchgrass. La actriz mencionó la conexión que tuvieron, en la primera entrevista juntos que dieron la semana pasada para el podcast de Lala Kent y Randall Emmett “Give Them Lala… with Randall”.

“Supe de inmediato que él era lo que yo llamo una ‘llama’ gemela”, expresó Fox. “En lugar de un alma gemela, una llama gemela es en realidad cuando un alma ha ascendido a un nivel lo suficientemente alto como para poder dividirse en dos cuerpos diferentes al mismo tiempo. Así que en realidad somos dos mitades del misma alma, pienso. Y le dije eso casi de inmediato, porque lo sentí de inmediato”, agregó la actriz.

Megan Fox y Brian Austin Green se separaron después de 10 años de matrimonio.

La pareja fue vinculada a una relación sentimental por primera vez en mayo, lo que llevó al exesposo de Fox, Brian Austin Green, a confirmar que él y Fox se habían separado después de 10 años de matrimonio.

“No es algo que consideres cuando entras en matrimonio”, dijo el actor de “Beverly Hills, 90210” en su podcast, “…with Brian Austin Green”.

Green agregó que Machine Gun Kelly parecía un “tipo agradable y genuino”, y agregó: “Es realmente importante para mí que la gente no trate a nadie como un villano o una víctima en esta situación”.