La economía de Estados Unidos, la más grande del mundo, se está contrayendo: acaba de tener su peor trimestre registrado

(CNN) — La economía estadounidense se contrajo un 32,9% entre abril y junio, su peor caída registrada, dijo este jueves la Oficina de Análisis Económico.

Los negocios se detuvieron durante el confinamiento por la pandemia en la primavera de este año, y Estados Unidos se sumió en su primera recesión en 11 años, poniendo fin a la expansión económica más larga en la historia de EE.UU.

Una recesión se define comúnmente como dos trimestres consecutivos de disminución del producto interno bruto, la medida más amplia de la economía.

Entre enero y marzo, el PIB disminuyó un 5%.

Pero esto no es una recesión ordinaria. La combinación de la crisis de la salud pública y la económica no tiene precedentes, y los números no pueden transmitir completamente las dificultades que enfrentan millones de estadounidenses.

La pandemia empujó a la economía a caer por un precipicio. La caída del PIB fue casi cuatro veces peor que durante el pico de la crisis financiera, cuando el PIB cayó un 8,4% en el cuarto trimestre de 2008.

Los números trimestrales del PIB se expresan como una tasa anualizada. Esto significa que la economía en realidad no se contrajo en un tercio del primer trimestre al segundo. La tasa anualizada mide cuánto crecería o se reduciría la economía si las condiciones persistieran durante 12 meses. Pero por cualquier medida, el segundo trimestre sigue siendo el peor registrado.

Estados Unidos solo comenzó a mantener registros trimestrales del PIB en 1947, por lo que es difícil comparar la recesión actual con la Gran Depresión.

Dicho esto, en 1932 la economía estadounidense se contrajo un 12,9%.

David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Los descensos trimestrales anteriores también palidecen en comparación con este año.

Entre abril y junio de 1980, la economía se contrajo un 8% después del aumento de los precios del petróleo y la política monetaria restrictiva para controlar la inflación.

En los primeros tres meses de 1958, el PIB disminuyó un 10%, a medida que la producción se desaceleró y las altas tasas de interés pusieron fin a la expansión posterior a la Segunda Guerra Mundial. La recesión vino luego de la pandemia de gripe asiática del año anterior, que mató a 116.000 personas en Estados Unidos, según el Centro para el Control de Enfermedades.