Los 50 estados de EE.UU. han emitido advertencias sobre misteriosos paquetes de semillas

(CNN) — Los 50 estados de Estados Unidos han emitido advertencias sobre paquetes de semillas misteriosos y no solicitados que gente de todo el país ha recibido por correo en las últimas semanas.

Los paquetes parecen provenir de China, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Fotos compartidas por los departamentos estatales de agricultura muestran paquetes marcados con etiquetas de China Post, que opera el servicio postal oficial de China. Algunas de las etiquetas también indican que los paquetes contienen joyas, aunque en su interior suele haber un paquete de semillas en un embalaje de plástico transparente.

Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo en una sesión informativa el martes que se falsificaron las etiquetas de las direcciones y que China Post ha pedido a USPS que envíe esos paquetes a China para su investigación.

USPS dijo en un comunicado que estaba al tanto de los correos y está en consulta con socios federales, estatales y locales. La agencia declinó dar más detalles.

No está exactamente claro quién está detrás de los paquetes o cuál es su intención, pero la teoría principal es que son parte de una “estafa de cepillado”, cuando los vendedores externos envían a las personas artículos que no ordenaron y escriben elogiosos comentarios en su nombre.

“En este momento, no tenemos ninguna evidencia que indique que esto sea algo más que una ‘estafa de cepillado’ donde las personas reciben artículos no solicitados de un vendedor que luego publica críticas falsas de los clientes para aumentar las ventas”, dijo el USDA en un comunicado el martes.

El USDA dijo que su Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) estaba investigando la situación junto con el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, otras agencias federales y departamentos estatales de agricultura.

La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos también está investigando informes similares de sus residentes.

Los funcionarios piensan que podría ser parte de una ‘estafa de cepillado’

Los funcionarios no han confirmado con certeza si estos paquetes son un ejemplo de “cepillado”. Pero parece ser una posibilidad probable dado que la mayoría de los destinatarios dicen que no ordenaron los artículos, dijo Katherine Hutt, directora de comunicaciones del Better Business Bureau.

“Cuando las personas obtienen un paquete que no ordenaron, esa es una de las primeras cosas que sospechamos”, dijo Hutt a CNN.

El cepillado generalmente lo realizan vendedores externos en Amazon, Ebay, Etsy u otras plataformas de comercio electrónico que buscan aumentar las ventas a través de críticas positivas, explicó Hutt. Esas plataformas generalmente solo aceptan revisiones para pedidos completados, por lo que los vendedores enviarán artículos no solicitados a los destinatarios y usarán sus nombres para hacerse pasar por clientes satisfechos y enviar comentarios falsos y elogiosos en su nombre.

Esos comentarios podrían ser para cualquier producto, a pesar de qué artículo recibió realmente el destinatario. Esa podría ser la razón por la cual algunos de los paquetes que las personas han recibido en las últimas semanas han sido etiquetados como que contienen joyas a pesar de contener semillas, dijo Hutt. Sucede que las semillas son livianas y probablemente más baratas de enviar.

Si eres blanco de una estafa de cepillado, eso no significa necesariamente que tu información personal haya sido comprometida más allá de tu nombre y dirección, dijo Hutt. Y en el caso de estos paquetes de semillas, hasta ahora no ha habido ningún informe o evidencia que indique que las personas hayan sido hackeadas.

Lo que debes hacer si recibes un paquete

Si recibiste uno de estos paquetes, esto es lo que el USDA y Better Business Bureau te recomiendan hacer:

Ponte en contacto con el funcionario regulador de tu planta estatal o el director estatal de sanidad vegetal de APHIS. Puedes encontrar esa información aquí y aquí, respectivamente.

Mantén el embalaje y la etiqueta de envío intactos. El USDA solicita que las personas guarden los paquetes hasta que reciban más instrucciones de las autoridades.

No abras el paquete de semillas ni las siembres. En este momento, sus orígenes son desconocidos. El USDA planea probar el contenido de los paquetes para determinar si presentan algún riesgo agrícola o ambiental.

No los deseches en la basura. Podrían terminar en un vertedero, donde podrían echar raíces.

Asegúrate de que tu información personal no se haya visto comprometida. Las “estafas de cepillado” podrían indicar que alguien ha obtenido tus datos personales. Revise tus estados de cuenta bancarios, informes de crédito y facturas de tarjetas de crédito periódicamente para asegurarte de que no ocurra nada malo.

Consulta el USDA y sus agencias estatales para obtener actualizaciones.