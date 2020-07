Sheriff del condado de Broward, en Florida, ya ha emitido más de 200 multas mientras toma medidas enérgicas contra las reuniones

Noticias CNN

(CNN) — El sheriff del condado de Broward de Florida dice que no tiene planes de terminar una operación para multar las grandes reuniones, lo que ya ha dado lugar a más de 200 multas.

El objetivo del operativo fue doble, dijo el sheriff

Gregory Tony, sheriff del condado Broward, en Florida.

en una conferencia de prensa virtual este miércoles: reducir las grandes reuniones que se están llevando a cabo y tomar medidas enérgicas contra los «clubes de automóviles itinerantes» que reúnen a docenas de jóvenes en ciertas partes de la comunidad.

Ha habido más de 1.100 llamadas de servicio sobre fiestas y reuniones sociales, dijo el sheriff.

En las dos semanas desde que se inició la operación, Tony dice que la policía ha respondido a al menos 13 reuniones o fiestas diferentes y emitió más de 260 multas.

«Cada vez que tenemos grandes reuniones de más de 100, 150 personas, es claro que no estamos viendo un cumplimiento de las recomendaciones de los CDC y, por lo tanto, más personas contraerán este virus», dijo el sheriff.

«No tenemos ningún interés en este momento para dejar de tener este tipo de operación», dijo.

El condado de Broward limita con el condado de Miami-Dade, que ha sido llamado por algunos expertos como el nuevo epicentro de coronavirus de Estados Unidos, con hospitales abrumados y unidades de cuidados intensivos (UCI) que hacen sonar la alarma por el aumento de pacientes. Y en la última semana, los floridanos enfermos que buscaban tratamiento en el condado de Miami-Dade se trasladaron a los hospitales del condado vecino.

Y en todo el estado, el número diario de muertes relacionadas con el coronavirus rompió un récord el miércoles por segundo día consecutivo.

Durante su conferencia de prensa, el sheriff instó a usar máscaras faciales y pidió a los residentes de la comunidad que adoptaran un «enfoque de sentido común».

«Ya no se trata de la persona individual», dijo Tony. «Cuando no usas una máscara cuando no cumples, estás potencialmente exponiendo a otra persona. Por lo tanto, no se trata simplemente de lo que puedes hacer por ti mismo sino también de lo que puedes hacer por otras personas que ni siquiera conoces».

Dijo que varios negocios que no seguían las pautas de coronavirus fueron cerrados por al menos un día o multados.

«Necesitamos obtener un mejor cumplimiento de nuestra comunidad, ellos deben asumir una mayor responsabilidad social. De lo contrario, estaremos allí haciendo cumplir, haciendo citaciones y emitiendo multas», dijo el sheriff.

–Pierre Meilhan de CNN contribuyó a este informe.