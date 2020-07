Valeria Lynch te espera en casa para vibrar con sus éxitos en un concierto vía streaming

Noticias CNN

Nota del editor: Escucha Zona Pop en Apple Podcasts o en Google Podcast, si tienes Android y si tienes Spotify, suscríbete y comparte tus comentarios con la etiqueta #ZonaPop.

(CNN Español) — Conocida por éxitos como “Que ganas de no verte nunca más”, “Como una loba” y “Mentira”, entre tantos más, la cantante argentina Valeria Lynch prepara un concierto íntimo desde su casa para todos sus seguidores a lo largo del continente.

Decir su nombre es hablar de alguien con una carrera de más de 40 años de trayectoria; con más de 35 de discos de oro y platino y haber pisado los escenarios más importantes de Latinoamérica. No solo es cantante de baladas sino que es considerada como la mayor exponente del teatro musical en su país. Ha aparecido en musicales como “Evita”, “Victor, Victoria” y “Sunset Boulevard”, entre otras. Pero todo comenzó con un musical en los setenta.

Zona Pop

¿Cómo nace Valeria Lynch, la cantante?

Valeria Lynch

“Empiezo mi carrera en los 70 haciendo un musical que marcó una generación, “Hair”. Me sirvió para enfrentarme a un público que yo no tenía. Fue un éxito total en Argentina y después continué en varios grupos. En 1981 me hablaron de mi disquera para invitarme a hacer un especial en México. Estando en México, el presidente de la disquera me dijo que estaban haciendo audiciones para el musical “Evita”, la ópera rock musical. Yo había ido solo por 4 días y el que era mi manager me dijo que le diéramos el gusto. Audicioné y quedé como la protagonista de “Evita”. Regresé a Buenos Aires por mi hijo, y nos mudamos a México. Este país me dio la oportunidad de convertirme en alguien popular antes que mi país.

Valeria Lynch ha vendido más de 15 millones de discos. Tiene más de 35 discos de oro y platino y protagonizó los musicales “Evita”, “Sunset Boulevard” y “El Beso de la Mujer Araña”. Es considerada la máxima exponente del musical en Argentina. (Foto cortesía Valeria Lynch)

Valeria saltó a la fama con temas románticos en los años 80, pero en el fondo, siempre ha sido una roquera de corazón muy empoderada. Logró sobresalir por su potente voz en un mundo dominado en su mayoría por hombres: “He tenido tropiezos, era un mundo de hombres, era muy difícil si eras mujer el tratar de entrar. Tuve temas en mi repertorio canciones contestarias en cuanto a la pareja y a lo cotidiano, todo lo que la mujer quería hacer y ser. En 1985 que participé en el Festival Yamaha Music en Japón, los organizadores buscaban que fuera Michael Jackson a Tokio y ya estaba “puesta” La Toya Jackson como ganadora del concurso, antes de que cantara en el concurso. Era luchar contra los molinos de vientos y el jurado en la primera ronda de eliminatoria, le dijo a la marca que si ellos no votaban como correspondía, se retiraban del concurso y ahí fue que obtuve el primer lugar por el tema “Rompecabezas”. Toda mi carrera siempre han sido pequeñas luchas, pero no me quejo, soy una privilegiada de tener un lugar en el mundo del entretenimiento. Agradezco a mis fans, a los empresarios y por permitirme seguir aquí”, afirma la cantante que nació un 7 de enero en el porteño barrio de Villa Urquiza.

Sobre retomar el género que siempre amó desde joven, el rock, asegura: “Cuando empecé mi carrera, escuchaba y cantaba rock, que en mi país era marginal. Lo hacías en los sótanos y a escondidas por ser una época muy dura. Yo quería vivir de mi vocación. Hacer de mi vocación mi profesión y con el rock no podía, y me pasé a la balada y el pop. Siempre guardé el rock en mi corazón, siempre quise volver a ese primer amor y le propuse a mi disquera SONY Music hacer un disco de rock. Lancé “Extraña dama del rock” en donde habían temas con grandes artistas emblemáticos nacionales. Fue tan bueno que para el segundo disco de rock, “Rompecabezas”, que está nominado a los Premios Gardel en la categoría de “Mejor disco de Rock”, fue hacer mis canciones versionadas en rock junto a Beto Cuevas, Fabi Cantilo, Rubén Rada, Ale Sergei y Mariano Martínez”.

View this post on Instagram

El 1 de agosto vamos a cantar juntos! Te espero en casa Invitado @marianogabrielmartinezok y una linda sorpresa No te lo pierdas! #yaavise @tickethoy Todos en primera fila! 💪 #cuarentenamusical #livemusic #streaming #musica #exitos #baladas #rock #blues #cantante #show #conciertoencasa #living #casa #teesperoencasa😘

A post shared by Valeria Lynch (@valelynchok) on Jul 4, 2020 at 9:33am PDT

¿Qué podrá disfrutar la audiencia el 1 de agosto?

“Nunca en mi vida mostré mi casa, nunca hice sesión de fotos y entrevista. Me pareció que este era un buen momento para que la gente se reuniera y lo viera desde la casa. Llevo tiempo preparándolo. Voy a cantar durante dos horas diversos temas. Todos estarán en la primera fila. Los invito a mi casa porque será un show diferente. el espectáculo con esta pandemia. Me pareció una buena forma de estar al lado del público, cerca con el corazón con las canciones que me han hecho popular. Más temas de rock, con Mariano Martínez y con mi hija. Mariano va a tocar todos los instrumentos, es un genio, es el líder de Attaque77 y sabe un montón. Es un baterista y un guitarrista muy grande. Me ayudó mucho, me abrió la cabeza y a mis productores les dije que me dijeran como cantar el rock y una balada que son géneros diferentes”, expresa muy emocionada, Lynch.

La hora de inicio será a las 9 P.M. hora de Argentina, 7 P.M. hora de la Ciudad de México. Para disfrutar en cualquier parte de América Latina el concierto “Te espero en casa”, desde la sala o living en su casa en Buenos Aires, puedes adquirir tus entradas dando clic aquí.

¿Qué ha aprendido Valeria en esta cuarentena? La respuesta es la cocina. “He hecho de todo y he probado de todo. He hecho muchos platillos. Los conejillos de indias en mi casa no se han quejado de nada”. (Risas)

Tener en Zona Pop CNN a un icono de la música como lo es Valeria Lynch y descubrir lo divertida que es, la experiencia que tiene y la sencillez como celebridad y mujer, quien en 2014 recibió el Latin Grammy a la excelencia musical, fue una gran emoción. ¿Qué sintió al recibir este galardón? ¿En qué momento se dio cuenta de lo que representaba ser Valeria Lynch? ¿Qué elementos del teatro musical tomó para su carrera como cantante? Te invitamos a escuchar este episodio para responder a estas y muchas más preguntas.

Si tienes dispositivos iOS, descárganos y suscríbete a través de Apple Podcast. Si tienes dispositivos Android, te invitamos a suscribirte en Google Podcast o en TuneIn. Si tienes Spotify, también nos puedes escuchar aquí. Queremos que seas parte de la comunidad #ZonaPopera.