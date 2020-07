Ellen DeGeneres se disculpa con su personal tras denuncias de que existe un ambiente tóxico en el programa

Noticias CNN

(CNN) — Ellen DeGeneres se disculpó con su personal a raíz de las acusaciones de que el programa promueve un ambiente tóxico.

DeGeneres envió un correo electrónico a los empleados de The Ellen DeGeneres Show el jueves, informó en primer lugar Variety. CNN confirmó el contenido del memorando con un empleado actual.

En la carta, DeGeneres afirma que está «decepcionada» después de los reportes de BuzzFeed en los que miembros del personal actuales y del pasado alegaron que enfrentaron intimidación y racismo.

«En el primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie levantaría nunca la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente algo cambió, y estoy decepcionada de saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa», escribió DeGeneres.

DeGeneres luego confirmó que la distribuidora del show, Warner Bros. Television —propiedad de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia—, inició una investigación interna.

«Junto con Warner Bros, inmediatamente comenzamos una investigación interna y estamos tomando medidas, juntos, para corregir los problemas. A medida que crecimos exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que los demás hagan su trabajo como sabían que yo quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso cambiará ahora y me comprometo a asegurar que esto no vuelva a suceder», dijo.

Una declaración de WarnerMedia publicada el jueves dice: «Warner Bros. y Ellen DeGeneres toman muy en serio las recientes acusaciones sobre la cultura de trabajo del programa». «Esperamos determinar la validez y el alcance de las alegaciones informadas públicamente y comprender toda la amplitud de la cultura cotidiana del programa», agrega.