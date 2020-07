Presunta víctima de Jeffrey Epstein describe el abuso por parte de Ghislaine Maxwell

Noticias CNN

(CNN) — Virginia Giuffre, una presunta víctima de Jeffrey Epstein, describe el costo psicológico del abuso de Epstein en partes de una nueva declaración del 3 de mayo de 2016.

Giuffre describió anteriormente que fue reclutada por Ghislaine Maxwell, la novia de Epstein, quien fue descrita como una «reclutadora» para la supuesta red de tráfico sexual de Epstein, cuando era adolescente, y alegó que Maxwell le ordenó que tuviera relaciones sexuales con numerosos hombres, incluido el príncipe Andrés.

En su declaración, los abogados presionan a Giuffre para que proporcione nombres adicionales de hombres con los que Maxwell «la dirigió» para que tuviera relaciones sexuales. El abogado que realizó la entrevista nombra a varios, entre ellos el príncipe Andrés, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, una persona descrita como «otro príncipe», y otra persona descrita como «el gran propietario de la cadena hotelera».

«Mira, te he dado lo que sé ahora», dijo Giuffre en respuesta. «Lo siento. Esto es muy difícil para mí y muy frustrante tener que pasar por esto. No lo hago, no recuerdo a todas las personas. Hubo una gran cantidad de personas a las que me enviaron».

En las presentaciones judiciales, Maxwell y su abogado retratan a Giuffre como una narradora poco confiable, señalando errores en ciertas fechas y cifras que ella proporcionó.

Giuffre reconoce en la declaración que le pagaron por la foto de sí misma con el príncipe Andrés que ha sido publicada en numerosos medios de comunicación.

Los reclamos de Giuffre han sido reportados previamente por CNN.

El príncipe Andrés y Richardson han negado las acusaciones en su contra.

Afirma también Giuffre en su declaración que viajó en un helicóptero que Maxwell piloteó «muchas veces» en la isla privada de Epstein en el Caribe.

Al discutir sus entrevistas con la reportera Sharon Churcher en 2011, Giuffre dice que le dijo a Churcher que Maxwell había afirmado que también llevó al expresidente Bill Clinton a la isla propiedad de Epstein.

«Ghislaine me dijo que llevó a Bill Clinton. Y a Ghislaine le gusta hablar muchas cosas que suenan fantásticas. Y si es verdad o no, eso es lo que recuerdo haberle dicho a Sharon Churcher».

Giuffre reconoce en su declaración que de alguna manera sintió que Churcher se equivocó pero nunca trató de corregirla.

Describió además cómo se preguntaba por qué el expresidente Clinton estaba en la isla mientras ella estaba allí y lo discutió con Epstein.

«Recuerdo haberle preguntado a Jeffrey qué estaba haciendo Bill Clinton aquí, y se rió y dijo que me debe un favor», afirmó Giuffre a los abogados en una conversación grabada en 2011 sobre sus acusaciones contra Epstein.

«Nunca me dijo qué favores eran. Nunca lo supe. No sabía si hablaba en serio. Era solo una broma».

Giuffre continuó diciendo que Epstein le comentó que «todos le deben favores. Están todos en los bolsillos de los demás».

Indicó Giuffre que Maxwell y otras «chicas» también estaban en la isla en ese momento.

Giuffre dijo antes y públicamente que vio a Clinton en la isla.

Por su parte, Clinton negó haber ido alguna vez a la isla de Epstein en el Caribe.

En su declaración, Giuffre describió haber sido «enviada por» Maxwell para tener sexo con varios hombres bajo la apariencia de «masaje».

«Y cuando dicen masaje, eso significa erótico, ¿de acuerdo? Ese es su término», señaló Giuffre. «Creo que hay muchos otros testigos que pueden dar fe de lo que realmente significa el masaje. Y te digo que Ghislaine me dijo que fuera y le diera un masaje, lo que significa sexo». El nombre del individuo ha sido cubierto.

Los documentos recientemente publicados también muestran correspondencia por correo electrónico entre Maxwell y una dirección de correo electrónico que parece ser Epstein en 2015, donde se queja de la imagen negativa que recibió desde que fue acusado por solicitar una prostituta en 2007.

Los documentos son parte de una revelación derivada de una demanda por difamación en 2015 contra Maxwell presentada por Giuffre.