Taylor Swift cambiará la mercancía de su álbum después de que una empresa propiedad de una persona negra acusó a su equipo de copiar su diseño

(CNN) — Taylor Swift y su equipo toman medidas rápidas después de ser acusados ​​de copiar el logotipo de un negocio propiedad de una persona negra en la mercancía del álbum «folklore».

Amira Rasool, fundadora de la tienda minorista en línea The Folklore, acusó a la estrella del pop la semana pasada de vender productos que copiaron el logotipo de su empresa, que vende ropa, accesorios y otros productos de diseñadores en África y la diáspora.

Rasool compartió fotos en Twitter e Instagram que mostraban chaquetas de punto y sudaderas con las palabras «The Folklore Album» a la venta en el sitio web de Swift.

This morning, it came to my attention that musician #TaylorSwift is selling merchandise to go along with her new album ‘Folklore’. She is currently selling merchandise with the words “The Folklore” printed on them. Based on the similarities of the design, I believe the designer of the merch ripped off my company’s logo. I am sharing my story to bring light to the trend of large companies/celebrities copying the work of small minority-owned business owners. I am not going to let this blatant theft go unchecked. Please tag @diet_prada and @thefashionlaw under the post and share this on Twitter and IGz #TheRealFolklore #TheFolklore Original logo designed by @cainecasket

«Con base en en las similitudes del diseño, creo que el diseñador de la mercancía se apropió del logotipo de mi empresa», escribió el 24 de julio. «Estoy compartiendo mi historia para dar luz a la tendencia de las grandes empresas / celebridades copiando el trabajo de propietarios de pequeñas empresas propiedad de minorías. No voy a dejar que este robo descarado quede sin control».

A partir del martes, el sitio web de Swift ya no vendía prendas de vestir con las palabras «The Folklore Album», intercambiándolas por nuevos diseños que decían «Folklore Album», informó InStyle.

Rasool calificó el cambio de diseño como «un gran primer paso» y dijo que ella y los equipos de Swift discutían la situación.

«Elogio al equipo de Taylor por reconocer el daño que la mercancía causó a la marca de mi compañía @ TheFolklore», escribió el martes. «Reconozco que ella ha sido una gran defensora de las mujeres que protegen sus derechos creativos, por lo que fue bueno ver que su equipo está en la misma página».

CNN se ha comunicado con Rasool y el publicista de Swift para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.

El jueves, Swift anunció que hará una donación a la compañía de Rasool.

«Amira, admiro el trabajo que estás haciendo y estoy feliz de hacer una contribución a tu empresa y apoyar al Black in Fashion Council (lanzamiento el 8/3) con una donación», escribió en respuesta al tuit de Rasool. Más tarde, Rasool agradeció públicamente a Swift por su respuesta.

La decisión de Swift de sacudirse y corregir el rumbo contrasta con la forma en que Lady A, anteriormente conocida como Lady Antebellum, manejó una situación similar.

El trío de country informó el mes pasado que eliminaría «Antebellum» de su nombre debido a la asociación con la esclavitud y en su lugar pasaría por «Lady A». Pero resultó que la cantante de blues Anita White ha estado actuando bajo el nombre de «Lady A» durante décadas.

Inicialmente, parecía que las partes podrían resolver las cosas. Pero las cosas se rompieron y el grupo presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de Nashville para el Distrito Medio de Tennessee. La demanda afirma que el grupo recibió una marca registrada con el nombre «Lady A» en 2011, después de varios años de usarlo indistintamente con «Lady Antebellum» para sus productos y servicios.

Lisa France de CNN contribuyó a este informe.