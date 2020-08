Gobierno de Bolivia determina la clausura del año escolar 2020

Noticias CNN

(CNN Español) — El ministro de la Presidencia de Bolivia, Yerko Núñez, anunció este domingo la clausura del año escolar 2020 en el país, debido a la pandemia de coronavirus y a la falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todo el territorio nacional.

“El gobierno de la presidenta Jeanine Áñez comunica la clausura de la gestión educativa 2020 para el subsistema de la educación regular en sus niveles inicial, primario y secundario de la educación fiscal, privada y de convenio”, manifestó en conferencia de prensa.

Núñez puntualizó que no habrá alumnos reprobados y que pasarán al siguiente nivel todos los estudiantes del subsistema.

«El sueldo de los maestros del área pública se continuará pagando a pesar de que hay sindicatos de maestros y organizaciones políticas que quieren que se hagan las clases presenciales, poniendo en serio riesgo la salud y vida de nuestros niños. Por lo tanto, no habrá las clases presenciales, pero también no habrá clases virtuales, no hay otra salida que clausurar el año escolar», aseveró.

La medida asumida por el gobierno, justificó Núñez, se debe al “lamentable retraso tecnológico producto de las últimas décadas”, y añadió que este periodo será dedicado a la ampliación de la red de fibra óptica, señal satelital y de internet, dotación de equipos tecnológicos y suscripción de acuerdos entre los gobiernos nacional, departamentales y municipales para asegurar el acceso a la red.

“Todos conocemos que durante estos 14 años de bonanza económica, el gobierno anterior no invirtió en mejorar estos sistemas de internet, no hemos podido entrar a la modernidad y lamentamos mucho que en provincias, en muchos sectores del país no hay internet y por lo tanto no se pueden pasar clases y por eso también es que se ha tomado la decisión de clausurar el año escolar”, agregó.

La disposición entrará en vigencia desde el lunes 3 de agosto.